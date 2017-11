Lesmes acusa Puigdemont d'"agitació" i "pura propaganda"

El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha acusat el president Carles Puigdemont d'utilitzar una estratègia d'"agitació" i "pura propaganda" basada en "atacs furibunds" per no presentar-se davant la justícia espanyola. En una entrevista a Onda Cero, Lesmes ha admès que Bèlgica és "un país molt ben escollit" per Puigdemont, ja que hi ha un moviment independentista "molt potent" entre la comunitat flamenca.

Per a Lesmes, l'estratègia del president català està encaminada "a la defensa" de la seva "posició processal", i també a crear "un estat d'opinió" favorable al procés independentista en el pla internacional. El també president del Tribunal Suprem ha assegurat que fins ara Espanya "no ha tingut el més mínim retret" sobre la vulneració dels drets humans que denuncia Puigdemont des de Brussel·les. La relació judicial amb Bèlgica "és molt fluida", tot i que ha reconegut que l'estratègia del president pot ser "eficaç" per intentar convèncer un tribunal. "Fins ara cap petició de lliurament ha sigut denegada a Espanya perquè no es respectin els drets humans", ha conclòs.