La jutge ordena detenir la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada, investigada per un delicte d'odi

La magistrada del jutjat número 2 de Reus ha ordenat detenir la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada, investigada per un presumpte delicte d'incitació a l'odi, perquè es presenti a declarar. Segons han informat fonts judicials a l'agència Efe, la jutge ordena als Mossos d'Esquadra que detinguin la regidora per prendre-li declaració aquest dijous, 22 de març, a les 9.30 hores.

Quadrada ja estava citada aquest dilluns a les dotze del migdia, però no hi va acudir per "no reconèixer la justícia espanyola" i per "ser el moment de tenir les coses clares i fer efectiva la República".

La regidora ha deixat plantada tres vegades la jutge -la primera, per problemes d'agenda de la defensa-, tal com van fer ja els seus dos companys de bancada, els regidors Marta Llorens i Oriol Ciurana, que també van ser obligats a comparèixer detinguts en la mateixa causa. El mes de desembre passat, tots dos regidors van estar detinguts més de 17 hores i van passar una nit als calabossos per prestar declaració l'endemà, encara que es van acollir al seu dret a no fer-ho.

La instrucció judicial parteix d'una denúncia d'un delicte d'incitació a l'odi formulada pel Cos Nacional de Policia (CNP) per les protestes ciutadanes portades a terme davant l'Hotel Gaudí de Reus. Allà s'allotjaven al voltant d'un centenar d'agents antiavalots, que formaven part del contingent policial desplaçat a Catalunya per impedir el referèndum de l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional.

A més dels tres regidors de la CUP, també consten com a investigats l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDECat), i els portaveus dels grups municipals Montserrat Vilella (PDECat), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (Ara Reus) per signar un manifest. En aquest text, els signants demanaven als hotelers de Reus que fessin el que resultés "adequat i necessari perquè de manera immediata abandonin el municipi" -en referència als antiavalots- i invitaven la gent a sumar-se a les protestes.

També s'investiguen sis bombers que van participar en les protestes i el propietari i l'empleat d'un gimnàs al qual acudien diversos dels antiavalots, per demanar-los que no hi anessin més, ja que els clients habituals s'havien queixat.