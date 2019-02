El jutjat de Cerdanyola obre diligències contra l'alcalde per la col·laboració amb l'1-O

Cada cop són menys els alcaldes investigats per la fiscalia, que ha anat abandonant el criteri de querellar-se contra els 712 que van donar suport explícit al referèndum de l'1-O, imposat per José Manuel Maza, el fiscal general responsable de la querella per rebel·lió contra el Govern. Però, tot i que la majoria d'investigacions s'han anat arxivant, el ministeri fiscal ha anat tirant endavant querelles selectives, l'última contra l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà.

Escolà ha anunciat aquest dimecres que el jutjat de Cerdanyola ha obert diligències prèvies contra ell per haver col·laborat amb el referèndum. En un vídeo penjat a la pàgina web de l'ajuntament, l'alcalde denuncia el "caràcter polític" del procediment judicial i es referma en les seves conviccions polítiques. "Sí, vaig fer tot el que va estar a les meves mans perquè l'1-O fos possible a Cerdanyola i es pogués fer amb la màxima normalitat i garanties per a la ciutadania".

El jutjat ha obert diligències prèvies contra mi per #1oct2017. Denuncio públicament el caràcter polític d'aquest procediment judicial, i refermo el meu compromís pel dret a l'autodeterminació del poble català. #AlcemNos #HoTornariemAFer https://t.co/hQwKdFp1ay — Carles Escolà Sánchez 🎗 (@carlesescola78) 20 de febrero de 2019

Escolà també insisteix en el seu "compromís amb el dret a l'autodeterminació del poble català" i assegura que "tornaria a fer" el mateix per garantir que la ciutadania pogués votar l'1-O. "De fet, ho tornarem a fer", afegeix.