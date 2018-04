Un jutge anul·la l'adhesió del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al referèndum de l'1-O

Un jutge de Barcelona ha anul·lat l'adhesió del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) al referèndum de l'1 d'octubre al·legant que malmet la "llibertat ideològica, de pensament i d'expressió" dels membres de l'entitat que no hi estan d'acord. Així ho ha expressat un magistrat de la sala contenciós-administrativa número 15 de Barcelona en una sentència a la que ha tingut accés l'ARA.

El tribunal admet parcialment una demanda interposada per alguns membres del COAC que reclamaven, mitjançant un recurs contenciós-administratiu, que s'anul·lés l'adhesió del col·legi al manifest 'Col·legis Professionals i Associacions de Catalunya davant del referèndum', que es va decidir per la Junta de Govern el passat 19 de setembre. Fent-ho, se sumava a més de noranta Col·legis i associacions catalanes que van posicionar-se públicament a favor de l'1-O. Els demandants sol·licitaven, a més, el cessament del degà i els membres de la Junta de Govern, però el magistrat ha rebutjat aquesta petició, que considera que "excedeix" les funcions del tribunal.

No obstant això, el jutge té en compte en la sentència que col·legiar-se és "obligatori i imprescindible per exercir" com a arquitecte a Catalunya, i per tant considera que l'adhesió al referèndum "no és de rebut, ja que no es pot exigir a ningú que assumeixi una ideologia com a condició per a l'exercici d'una professió", la qual cosa "envaeix parcel·les de la llibertat ideològica i de pensament, expressió, principi d'igualtat i associació", donat que el col·legi no comptava per adherir-se al manifest "amb el suport de tots els membres col·legiats".