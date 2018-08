Fèlix Larrosa serà el nou alcalde de Lleida després de guanyar les primàries del PSC

La militància de l'agrupació local del PSC de Lleida ha decidit que el nou alcalde de Lleida fins a final de mandat sigui Fèlix Larrosa, que fins ara ha estat segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció. Larrosa s'ha imposat amb 161 vots a la primera tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda, Montse Mínguez que era l'altra candidata que concorria a les primàries socialistes i n'ha aconseguit 99. També hi ha hagut 5 vots en blanc. Les primàries han estat convocades arrel de la dimissió d'Àngel Ros pel seu nomenament com a ambaixador de l'estat espanyol a Andorra. A les primàries del PSC que s'han desenvolupat des de les deu del matí d'aquest dilluns hi ha participat un 72,01%, 265 dels 368 militants cridats a votar, una xifra que els dos candidats han qualificat d'alta per ser el mes d'agost. Larrosa, que serà investit alcalde en un Ple el proper dimecres al matí i també serà l'alcaldable a les municipals de 2019, ha avisat que els socialistes són ''batalladors'' i treballaran per una ciutat ''igualitària'' i tornar a guanyar les eleccions l'any que ve.

Una vegada coneguts els resultats, Larrosa ha remarcat que ''això va de projecte, d'equip, de capacitat de treball i d'escoltar la gent''. En aquest sentit ha afegit que el seu projecte està encarat en ''escoltar la ciutadania'' i ha agraït a la militància la participació al procés de les primàries, especialment a la Montse Mínguez, per fer una ''lluita lleial i un debat extraordinari''. Així, Larrosa li ha dit que compta amb ella ''per tirar endavant tots els reptes que ens puguem plantejar d'ara en endavant''.

Larrosa també ha destacat la ''feina extraordinària'' del seu equip amb ''moltes limitacions''. Ha dit que se l'ha animat i que ell és una persona que necessita que se'l ''mimi'' de tant en tant. Finalment, ha alertat que són ''batalladors'' per defensar una societat ''justa i igual'' i que seguiran treballant en aquesta línia per tornar a donar una victòria al PSC l'any que ve.

Mínguez s'ha felicitat per la mobilització dels socialistes en el procés de primàries, símptoma que ''donarem una gran batalla a les eleccions del 2019''. Ha felicitat a Larrosa i ha remarcat que surten reforçats del procés demostrant que hi ha ''futur i cantera''.

Fèlix Larrosa serà el nou alcalde de Lleida després de 14 anys amb Àngel Ros com a paer en cap de la capital del Segrià. Larrosa hi ha arribat després de ser durant els darrers 7 anys regidor de diferents àrees a l'equip de govern d'Àngel Ros. El primer mandat va ocupar-se de la cartera de Turisme i Projecció Exterior i en l'actual legislatura, quan el partit va perdre força a les eleccions i ha hagut d'arribar a acords amb C's per garantir l'estabilitat del govern municipal, Larrosa ha estat segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció i gestió de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat. Quan el també president del PSC va anunciar que plegava Larrosa es va posicionar per succeir-lo, de la mateixa manera que Montse Mínguez. Ambdós van presentar la setmana passada els avals per concórrer a les primàries però ja aleshores Larrosa va situar-se amb una lleugera avantatja davant Mínguez ja que va aconseguir 147 avals i ella 102.

Larrosa va iniciar la seva carrera política a les files socialistes l'any 2007 quan va ser nomenat director general de Turespaña del Ministeri d'Indústria. L'any següent va abandonar aquest càrrec al ser elegit diputat per la circumscripció de Lleida a les eleccions al congrés espanyol de 2008. Actualment és membre del secretariat del PSC de Lleida i exerceix de secretari de polítiques institucionals.

Ros va anunciar que plegava el passat mes de juliol quan va ser nomenat ambaixador de l'estat espanyol a Andorra pel govern de Pedro Sánchez. El passat 14 d'agost el Ple de l'Ajuntament va acceptar formalment la seva renúncia a l'alcaldia i tot just fa una setmana es va incorporar al seu nou càrrec a Andorra. Està previst que dimecres que ve, coincidint amb el Ple de nomenament de Fèlix Larrosa, Ros presenti les credencials d'ambaixador al copríncep d'Andorra i bisbe de la Seu d'Urgell, Joan-Enric Vives. Durant el mateix Ple també prendrà possessió com a nou edil del PSC Joan Queralt, que anava de número 9 a la llista el 2015.