Per l’autonomia o la independència?

Deia Juan Luis Cebrián al febrer, quan només els fanàtics del reglamentarisme s’havien llegit l’article 155, que posar-lo en pràctica traslladaria el debat del Procés de “quan s’aconsegueix la independència a quan es recupera l’autonomia”. En la discussió al Govern hi ha molts elements: els equilibris polítics, el sacrifici personal... però també hi ha la tria d’una de les dues lluites. Per a uns, més val una autonomia insuficient que res, que el camí és massa incert per pagar el peatge de les institucions. Creuen que una renúncia encara les salvaria. Per a d’altres, no hi ha salvació possible, l’autonomia actual és sinònim de submissió i l’única manera de salvar les institucions és remoure el tauler amb la DUI. Passi el que passi, un vaticini serà cert: el d’aquest dijous serà l’últim ple com a autonomia.