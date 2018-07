El lideratge de Casado reforça Alejandro Fernández a Catalunya

Alejandro Fernández fa mesos que té ganes de dirigir el PP a Catalunya i la victòria de Pablo Casado al congrés de fa dues setmanes li podria adobar el terreny. El diputat popular va ser un dels primers dirigents del PP català que va fer explícit el seu suport a Casado ja al principi de la cursa per succeir Mariano Rajoy. I això, el flamant president conservador l’hi va agrair escollint-lo personalment com a membre del seu comitè executiu i atorgant-li una secretaria, la d’estudis. L’afinitat entre els dos dirigents polítics és estreta: Fernández representa l’ombra de Casado a Catalunya.

“L’Alejandro vol liderar el partit a Catalunya”, subratllen fonts de la formació. El diputat popular, de fet, ha viscut les primàries estatals del PP com una prova de foc per mesurar les seves opcions de substituir Albiol. Per això el seu entorn va celebrar com a pròpia la victòria de Casado a Catalunya en la primera volta. Fonts pròximes a Fernández interpreten que el suport aclaparador que va obtenir a Catalunya el nou líder del PP mostra, de retruc, l’aval que el tarragoní té entre la militància del partit. Un suport que contraposen al de Dolors Montserrat, que a les primàries va optar inicialment per María Dolores de Cospedal i que no va aconseguir que la seva candidata s’imposés en cap de les quatre províncies catalanes. Montserrat, ara portaveu del PP al Congrés, és l’única persona que, segons diverses fonts, podria disputar el lloc a Fernández. Tanmateix, les seves noves responsabilitats a Madrid i el poc suport que va obtenir a Catalunya la seva aposta per Cospedal la deixen en un segon terme.

Pendents del calendari

Tot i l’aval de Casado, el portaveu del PP a Catalunya encara haurà d’esperar per agafar les regnes del partit. El congrés per rellevar Xavier García Albiol que s’entreveia imminent després dels mals resultats del 21-D ara es desdibuixa. “Tot depèn de les convocatòries electorals dels pròxims mesos”, afirma un càrrec popular. De fet, segons algunes fonts, el pacte no escrit entre Casado i Albiol és que l’exalcalde de Badalona aguanti al capdavant de la formació almenys fins a les municipals de l’any que ve, ajornant així el seu relleu encara uns mesos.

Amb l’arribada de Casado les aigües al partit s’han calmat. Després de mesos convulsos per la desfeta de les últimes eleccions catalanes, els conservadors veuen en la figura del nou president del PP una esperança per rellançar un partit que, desbancat per l’èxit de Ciutadans, viu les seves hores més baixes a Catalunya. El mateix Albiol assegurava recentment que veia possible “la remuntada”.

Un cop s’oficialitzi la seva candidatura a Badalona, amb tot, l’actual líder popular té previst passar en un segon pla al Parlament i donar més protagonisme als altres tres parlamentaris, especialment a Alejandro Fernández. De fet, dimecres passat Albiol va ungir el que ha de ser el seu successor -sempre que les bases ho avalin- en una entrevista a Catalunya Ràdio. Va presentar-lo com un dels seus “més estrets col·laboradors” i va admetre que, a partir del setembre -quan ell se centri ja en la candidatura municipal-, vol que l’actual portaveu popular tingui “molta visibilitat política”. “Haurem de repartir joc”, va reconèixer Albiol, que fa mesos que vol dedicar molt més temps a la seva ciutat.

De tota manera, el PP es prepara per a tots els escenaris. Entre alguns quadres hi ha el neguit que s’avancin eleccions a Catalunya -especulen que poden ser al desembre- i això suposi haver de triar un candidat precipitadament. El partit té coll avall que Albiol no repetirà després de la patacada del 21 de desembre, i es pot veure abocat a haver de triar Alejandro Fernández -favorit en totes les travesses- com a cap de cartell abans fins i tot de la celebració d’un congrés que ara mateix encara no té data però que servirà, segur, per triar un nou president del PP a Catalunya.