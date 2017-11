Els líders espanyols es bolquen en el 21-D

Rajoy estarà molt present en la campanya del 155

El PP considera un èxit l’aplicació de l’article 155 i la convocatòria d’eleccions. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, presumeix sovint d’haver sigut ell qui les ha convocat, en un moviment que va sorprendre els que s’esperaven que la intervenció de l’autonomia s’allargués durant mesos. Per això el partit vol capitalitzar durant la campanya aquesta resposta al Procés. Rajoy tindrà més presència que en anteriors campanyes d’eleccions autonòmiques a Catalunya. De moment, el partit ha confirmat quatre visites del president espanyol. La primera serà el dia 2 de desembre, a les portes de l’inici de la campanya, mentre que les següents seran el dia 8, el 13 i el 17. Previsiblement, segons fonts populars, Rajoy visitarà en cadascun d’aquests viatges una de les quatre demarcacions. Tot i així, les mateixes fonts no descarten que s’acabi afegint una nova data, i apunten al tancament de campanya, el dia 19, malgrat que el fet que els comicis siguin entre setmana dificulta fer compatible l’agenda oficial amb la del partit.

Coincidint amb l’arrencada de campanya, Rajoy serà a Londres, on es reunirà amb la primera ministra britànica, Theresa May. Precisament, el PP vol cuidar el flanc internacional, i oferirà entrevistes a mitjans estrangers per mirar de compensar l’impacte de Carles Puigdemont des de Brussel·les.

Participació elevada tot i la voluntat de no eclipsar Iceta

“Solucions! Ara, Iceta!” El lema de campanya del PSC evidencia l’estratègia en el camí cap al 21-D: posar el candidat al centre de tots els focus. Fent gala de la seva capacitat de diàleg i la seva transversalitat, Iceta prendrà tot el protagonisme en la campanya, tot i que, com el 27-S, Pedro Sánchez també hi tindrà un paper destacat, amb un mínim de sis visites al territori, segons fonts socialistes. La presència de dirigents del PSOE se centrarà principalment en els grans actes de campanya. Ahir, a la Trobada Econòmica de S’Agaró, Iceta va oferir una conferència que inicialment havia de fer Sánchez. A falta dels detalls que es donaran demà sobre la campanya, la versió oficial és que el secretari general del PSOE hi tindrà una presència “rellevant”.

En els quinze dies que durarà la campanya, el partit intentarà presentar-se com l’alternativa moderada dins dels partits del 155, motiu pel qual s’ha fet una candidatura “transversal” que ha incorporat sectors del catalanisme conservador. Els missatges aniran encarats a separar-se dels altres dos companys de viatge en la intervenció de l’autonomia, el PP i Ciutadans, i a elevar Iceta com el candidat de consens. Fonts socialistes apunten fins i tot a una possible investidura del líder del PSC encara que no guanyi les eleccions, i miren especialment al PDECat i als comuns com a valedors d’aquesta estratègia.

Paper secundari d’Iglesias comparat amb el 27-S

Amb unes sigles poc suggerents i un candidat desconegut, Pablo Iglesias es va bolcar en la campanya del 27 de setembre del 2015. La llavors direcció de Podem va desembarcar des de Madrid a un pis franc a Barcelona i va viure les pitjors dues setmanes de la seva existència, com recorden encara els presents aquell setembre de fa només dos anys. “En aquesta campanya no m’hi sento còmode, és com fer campanya en un altre país”, reconeixia llavors Iglesias. Ara, amb la creació d’un subjecte nou -ja no som davant d’una suma de sigles- i eminentment català, l’escenari és totalment diferent i el protagonisme el tindran els comuns. “El que es pretén és fer una campanya, sobretot, catalana”, assenyalen fonts pròximes al seu candidat el 21-D, Xavier Domènech.

A diferència de la resta de líders espanyols, Iglesias encara no té tancada l’agenda a Catalunya. La idea és que se centri sobretot en el cinturó roig de Barcelona, tot i que fonts pròximes al líder de Podem demanen “prudència” a l’espera que la setmana que ve es confirmin dates. L’altra incògnita és la presència d’Íñigo Errejón, relegat de la primera línia de Podem. El secretari polític de la formació està totalment centrat en la seva futura candidatura per presidir la Comunitat de Madrid. Tot i parlar català, s’ha desmarcat del debat sobre la situació a Catalunya.

Rivera, el líder que més cops trepitjarà Catalunya

Albert Rivera es bolcarà en la campanya per a les eleccions del 21 de desembre, i visitarà Catalunya com a mínim en set ocasions, segons fonts de Ciutadans. Serà, doncs, el líder d’un partit estatal que més presència tindrà en campanya. A més, intentarà treure rèdit al fet que ell és l’únic català entre els màxims dirigents dels quatre grans partits amb presència al Congrés de Diputats. El president del partit taronja incidirà en els missatges contra l’independentisme i traurà pit de l’aplicació de l’article 155, de la qual és copartícip, amb el PSOE i el PP. Precisament aquesta línia argumental molesta els populars, que li critiquen que es mostrés inicialment contrari a la intervenció de l’autonomia i, ara, se n’erigeixi valedor.

La candidata de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, haurà de compartir protagonisme amb la veritable cara visible de la formació, i també amb altres membres de l’executiva nacional, molts dels quals procedeixen de l’antiga estructura catalana de Cs.

El partit ha extremat durant les últimes setmanes les posicions més centralistes i ha criticat la suposada tebior del PP amb els nacionalismes autonòmics per intentar arrabassar-li vots. L’últim exemple d’això ha sigut la votació sobre la quota basca: Cs hi va votar en contra.