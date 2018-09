Els líders independentistes empresonats es troben amb 13 eurodiputats internacionals

Els dirigents independentistes empresonats a Lledoners s'han trobat aquest divendres a les deu del matí amb una delegació de 13 eurodiputats internacionals. La visita està previst que s'allargui fins les 12 del migdia i els parlamentaris, de països com França, Irlanda, Portugal o Bèlgica, es dividiran aquesta tarda en dos grups. Un d'ells es dirigirà a Puig de les Basses (Figueres) per veure Dolors Bassa, mentre que l'altre anirà a Mas d'Enric (El Catllar) amb Carme Forcadell. Tots els representants són membres de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, que té com a objectiu "persuadir" Brussel·les perquè intervingui en el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El líder de l'entitat és l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl.

Entre els 13 eurodiputats que visitaran els presos, a banda de Vajgl, hi ha la socialista de Portugal Ana Gomes, les irlandeses Martina Anderson i Lynn Boylan, el flamenc Mark Demesmaeker, els bascos Izaskun Bilbao i Josu Juaristi o les gallegues Ana Miranda i María Lidia Senra. Completen la delegació la francesa Marie-Pierre Vieu, i els catalans Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDeCAT). Aquest dijous al vespre els eurodiputats es van trobar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i alguns familiars i advocats dels líders empresonats.