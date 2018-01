El pànic d’una investidura, ni que sigui efímera, de Carles Puigdemont, ha inflamat els ànims dels independentistes, que avui esperen viure una altra jornada èpica. Però quins són els escenaris èpics possibles? En el primer, menys probable, Puigdemont arriba avui al Parlament i apel·la a la immunitat per participar en el debat i ser investit. El TC no podria anul·lar la investidura, com a molt la podria obligar a repetir, i Puigdemont seria un president empresonat, un problema gros per a Madrid. El segon, més probable, és que el Parlament desobeeix el TC i vota Puigdemont a distància. És una altra victòria simbòlica però condemna Roger Torrent, i potser també els presos. En tots dos casos, però, el 155 continua vigent. Aquests són els límits de l’èpica.