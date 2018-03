“A cada llaç groc hi ha una persona que ens pensa”

Sense treva, cada vespre des del 12de novembre un grup de músics vilafranquins es planten a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès i interpreten L’estaca i El cant dels ocells per demanar la llibertat dels presos polítics. Ahir aquestes dues melodies no van sonar a la plaça de la Vila. El clam diari per l’alliberament dels empresonats el van sentir de primera mà els familiars de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, però també dels exiliats, com la dona de Carles Puigdemont, Marcela Topor, i les parelles de Meritxell Serret, Ferran Civit, i Toni Comín, Sergi Corbera. Les mateixes notes musicals que sonen cada vespre a la plaça de la Vila de Vilafranca ahir van entrar a la sala de teatre del Casal, on més de 500 persones van participar en el Sopar Groc per fer créixer la Caixa de Solidaritat de les entitats sobiranistes.

En un escenari ple a vessar de músics penedesencs, els familiars dels presos i els exiliats van mantenir-se drets mentre va sonar L’estaca. I no només els familiars. Ahir també es van barrejar entre les més de cinquanta taules el president del Parlament, Roger Torrent, i els diputats de Junts per Catalunya Eduard Pujol i Jordi Turull. “Tenim molt present que aquests actes ens ajuden moltíssim”, deia abans d’entrar a la sala el nebot de Jordi Cuixart, Pol Leiva.

Abans de començar a degustar les xips mediterrànies, la botifarra d’ou i la crema de carbassó groc -un menú groc, no podia ser d’una altra manera-, l’actor Toni Albà va pujar dalt de l’escenari per posar el toc d’humor a l’acte. “És un honor ser imputat, però no digueu «Ai, pobre» perquè molt aviat ho sereu tots”, va sentenciar amb ironia. Albà es referia a la seva imputació de fa uns mesos per suposades injúries a la jutge Carmen Lamela. Amb el primer plat començat, les paraules de Meritxell Serret van irrompre a través d’un vídeo enregistrat des de Brussel·les -igual que ho van fer Ponsatí i Comín- per agrair “la força i la convicció” de l’independentisme en la lluita per la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Serret ho deia mentre Turull conversava amb Marcela Topor. Potser comentaven el pas al costat que ahir va fer Puigdemont, que des de Brussel·les va demanar seguir construint la República: “Us necessitem molt”. La conversa la van acabar trencant els aplaudiments dels centenars d’assistents independentistes que omplien la sala i que no van descuidar-se el llaç groc a la solapa. Un gest que Topor va saber agrair: “A cada llaç groc que trobem cada dia sabem que hi ha una persona que ens pensa i ens recorda. Amb perseverança, podrem aconseguir el que volem com a poble”.

Una “cursa de fons”

“Per fort que estiguis ets a la presó i això no és una situació confortable”, deia la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal. Amb tot, la dona del conseller d’Interior és optimista i confia que el seu marit quedi aviat en llibertat. El nebot de Cuixart, però, no ho veu tan clar. “Això és una cursa de fons que va per llarg”, va avisar Leiva.