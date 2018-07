Els lletrats consideren que les dietes no són un complement "automàtic" per als presos i els exiliats

Els lletrats del Parlament consideren que les dietes, en concepte de viatges i desplaçaments, "no són un dret" ni un "complement automàtic" per als diputats presos i exiliats. Així es desprèn de l'informe jurídic –avançat per Efe– que els juristes de la cambra catalana han enviat aquest divendres a petició de la mesa del Parlament. El mes de juny, el grup parlamentari de Junts per Catalunya va registrar un escrit en què demanava que els diputats a l'exili –Carles Puigdemont– i a la presó –Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull–, poguessin cobrar les dietes que els pertoquen per l'exercici de les seves tasques parlamentàries, però en funció de la distància entre el lloc de residència i el Parlament.



L'informe, elaborat a instàncies de JxCat i àmpliament criticat des de Ciutadans, conclou que no són un complement "automàtic" però que el més adient seria "aprovar unes regles més específiques sobre la seva percepció, que tinguin en compte el període estricte en què es manté la condició de diputat i la realització de viatges i desplaçaments". Així, el fet que no existeixi "un procediment específic per justificar que allò que es percep, efectivament es destina a aquells conceptes", expliquen els lletrats, no implica que es pugui fer "cas omís a l'àmbit de l'aplicació material i temporal de les esmentades indemnitzacions".

A més, el document indica que els cobraments en concepte de despeses de viatge i desplaçaments "no formen part dels rendiments de treball" i que, per tant, queden "exclosos de la tributació als efectes de l'IRPF". Ara bé, "si es vol mantenir el caràcter d'indemnització del viatge i desplaçament –exempt de tributació–, cal entendre que és la normativa tributària la que fa la delimitació material i temporal de la indemnització", expliquen els lletrats, i matisen que hauria de ser l'autonomia parlamentària qui "abraça la quantificació i l'estipulació de les regles a les quals està sotmesa".



El document respon, així, a la sol·licitud de JxCat i que va ser durament criticada per la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, que va considerar una "vergonya" que l'expresident i els diputats presos demanessin dietes per als desplaçaments. "Ja n'hi ha prou que la festa dels independentistes la paguem tots", va clamar.