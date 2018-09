Una marxa per la llibertat centrarà els actes institucionals de la Diada d'aquest any

Una marxa per la llibertat dels presos polítics i exiliats centrarà els actes institucionals de la Diada d'aquest any. El Govern i el Parlament han volgut centrar els actes de l'Onze de Setembre d'enguany entorn a la idea de 'llibertat' per tal de reclamar l'alliberament de tots els líders independentistes que són a la presó o fora de Catalunya. "És una Diada molt especial, tant políticament com humanament: la volem dedicar als presos polítics i exiliats, la volem dedicar a la idea de la llibertat".

La marxa es farà el 10 de setembre al vespre: començarà a les 20.30 h al Parlament, un cop la cambra catalana hagi rebut la flama del Canigó, i acabarà a la plaça Sant Jaume. Abans d'arribar davant del Palau de la Generalitat, la marxa s'aturarà al Born, on es farà la formació de la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra, s'hissarà la senyera i s'interpretarà 'El cant de la senyera'. Un cop a la plaça Sant Jaume, la flama del Canigó entrarà dins del Palau de la Generalitat, d'on en sortiran diversos artistes que faran la seva actuació a la plaça. "La llum simbolitza el retorn de la força i l'esperança a les institucions", ha explicat Elsa Artadi.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, encapçalaran aquesta marxa. "Aquest any volem dedicar la Diada a la idea de la llibertat, perquè últimament moltes expressions de la llibertat han estat manllevades, com ara la llibertat d'expressió", ha explicat la portaveu del Govern i consellera de Presidència en una roda de premsa conjunta amb el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa.

Entre els artistes convidats que participaran en l'escenografia de la plaça Sant Jaume hi ha noms com els de Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann o la col·laboració de Txarango. La imatge dels actes institucionals de la Diada són les quatre barres de la senyera tapades amb cinta adhesiva. "Vol representar que la llibertat està tapada", ha detallat la portaveu del Govern, que ha explicat també que una de les cintes adhesives s'està començant a desenganxar, una imatge que representa que "de mica en mica torna la llum".

Paral·lelament, el Govern també ha organitzat actes per commemorar la Diada en les diferents delegacions que l'executiu té a l'exterior, així com a Madrid. El 13 de setembre es farà un acte a l'edifici d'aquesta delegació, al qual també s'hi han convidat membres del govern espanyol, tot i que Artadi no n'ha especificat els noms: "S'han seguit els protocols". Abans que comenci la marxa, el Parlament entregarà la medalla d'or que la cambra atorga cada any: aquest any la rep l'Associació de Mestres Rosa Sensat.