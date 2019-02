El jutge deixa en llibertat provisional amb mesures cautelars l'exalcaldessa de Barberà

El jutge ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'exalcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, i els altres quatre detinguts en relació amb una presumpta trama de malversació i prevaricació vinculada a l'emissora de ràdio municipal. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès, responsable del cas, també els ha retirat el passaport i els ha prohibit sortir del territori. A banda, el magistrat ha demanat a l'exalcaldessa, la cap de gabinet i l'interventor del consistori una fiança de responsabilitat civil d'un milió d'euros. La causa està declarada secreta.

La decisió del jutge arriba després que dimarts diversos agents de la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra es presentessin a l'Ajuntament de Barberà per dur-hi a terme un operatiu en qualitat de policia judicial. Els agents van detenir Del Frago (actualment regidora al consistori), l'antic regidor de Comunicació, Alfonso Ortega, una interventora municipal, un secretari i una tècnica en cap de comunicació.

La investigació parteix d'un expedient que Podem Barberà va posar en coneixement de la fiscalia el mes de juny del 2017, després d'investigar una denúncia d'un treballador de Ràdio Barberà que acusava l'entitat gestora de l'emissora, Amics de Ràdio Barberà, de cometre presumptes irregularitats.

En concret, va assegurar que durant anys havia percebut el seu sou en un sobre "en negre" i que des de feia poc rebia transferències bancàries. Alhora va indicar que l'entitat l'havia pressionat perquè es fes autònom.

Segons el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barberà, David Clarà, les indagacions de l'equip de govern (PCPB i Junts per Barberà –resultat de la confluència de Podem i la CUP–) van posar de manifest que Amics de Ràdio Barberà era una entitat que durant anys havia rebut una subvenció pública anual per part de l'Ajuntament amb la qual feia el pagament a diferents treballadors. Amb tot, no figura cap conveni i hi havia un informe elaborat per la interventora municipal l'any 2008 contrari a aquesta forma de funcionar. En aquell moment l'entitat va deixar de cobrar la subvenció i va començar a facturar a l'Ajuntament de Barberà. L'executiu local ha suspès temporalment l'activitat de Ràdio Barberà i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.