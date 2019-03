Les llistes revelen els vincles de Vox amb el franquisme

Les llistes de Vox a les eleccions del 28-A estan portant algun maldecap als dirigents de la formació d’ultradreta, que està aconseguint marcar el debat públic amb propostes altisonants com la liberalització de les armes o el reforçament del dret a la defensa pròpia, però no traient-ne rèdit electoral, segons les enquestes, que apunten que el partit de Santiago Abascal no passa per un moment dolç. El creixement s’ha tornat a veure amenaçat les últimes hores per la publicació de candidats amb vincles franquistes, i per declaracions com les del número dos del partit, Javier Ortega Smith, demanant condecorar a qui “mati o fereixi un criminal”.

A Lleó, el partit s’ha vist obligat a cessar el seu president regional, Carlos Portomeñe, pels seus vincles amb la Fundación Francisco Franco, de la qual va rebre fons, segons va publicar la Cadena SER. Això ha obert una crisi interna al partit i ha causat baixes entre la militància, segons l’expresident de la formació a Lleó. Tot i això, Vox, que ja va anunciar la setmana passada el fitxatge de diversos exmilitars signants del manifest a favor de Franco, no ha deixat d’incorporar perfils pròxims a l’exdictador, com el de l’advocat de la família Franco Juan José Aizcorbe, que serà número dos a la llista per Barcelona. A més, ahir es va fer públic a través d’ Eldiario.es un vídeo de dos membres de la direcció del partit a Valladolid cantant el Cara al sol al carrer després d’una missa per a Franco el 20-N.

Toreros al PP i la ultradreta

El partit havia intentat defugir aquest tipus de titulars limitant molt el nombre de dirigents a un grup molt controlat, però s’ha vist obligat a crear estructures territorials per poder concórrer a les eleccions espanyoles del 28 d’abril, que estan posant en relleu els autèntics vincles de la formació, de nou encuny, amb la ultradreta clàssica espanyola, en molts casos nostàlgica del franquisme. Fins i tot amb vincles amb el neonazisme, com un membre de la formació a Toledo, José Ignacio Vega Peinado, que va ser condemnat per diverses agressions brutals a diverses persones, en alguns casos per motius ideològics, segons va publicar La Marea.

Darrere d’Aizcorbe a la llista per Barcelona hi haurà el torero Serafín Marín, conegut per la seva defensa dels toros a Catalunya en el moment de la prohibició, el 2010, i que s’havia mostrat pròxim a Ciutadans. Amb el fitxatge, la formació de Santiago Abascal se suma a la tendència marcada pel líder del PP, Pablo Casado, que ha incorporat en posició de sortida a les llistes per Madrid per al 28-A el torero Miguel Abellán i Salvador Vega, també torero, que tancarà la llista per Màlaga.

Els fitxatges de toreros per part de la dreta posen de manifest, d’una banda, la batalla pel vot rural, que tindrà molta importància en els comicis del 28 d’abril, per la disputa dels vots a les circumscripcions petites, i de l’altra la rellevància de debats identitaris clàssics, amb una activitat fortament vinculada al folklore espanyol.