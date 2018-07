La lluita final de Santamaría i Casado

Amb les espases enlaire i sense haver donat el braç a tòrcer, Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado mantindran el pols per liderar el PP fins a l’últim minut. No han servit de res els intents de l’exvicepresidenta espanyola per evitar arribar a l’últim dia amb dues candidatures enfrontades. Els poc més de 3.000 compromissaris del 19è congrés del PP hauran d’escollir avui qui dels dos serà el successor de Mariano Rajoy al capdavant del partit. La divisió entre les files populars és tan gran que ahir al vespre eren pocs els que s’atrevien a fer pronòstics, malgrat que els equips tant de Santamaría com de Casado continuaven presentant-se com a virtuals vencedors. Tots dos tindran aquest matí l’oportunitat d’adreçar-se a l’auditori per intentar decantar els vots d’uns indecisos que poden acabar sent decisius amb tanta igualtat aparent.

Els passadissos de l’Hotel Marriott de Madrid eren escenari ja des de bon matí d’aquesta pugna per esgarrapar els últims vots. Col·laboradors dels dos candidats feien campanya indissimulada intentant assegurar-se el suport dels compromissaris que anaven arribant. Mentrestant, tant Santamaría com Casado aprofitaven les seves últimes intervencions abans de l’inici del conclave per disputar-se l’aurèola de favorits que pugui arrossegar els vots dels que encara dubten. Així, l’exvicepresidenta es reivindicava com la “candidata de les bases” traient pit del fet d’haver sigut la més votada pels militants en la primera volta, mentre que el vicesecretari presumia dels suports obtinguts en les últimes hores per part d’alcaldes i regidors dels partits. Tirant de calculadora, Casado assegurava que molt s’hauria de “capgirar el resultat” per no guanyar.

Tot i els càlculs de Casado, fonts de l’equip de l’exvicepresidenta no descartaven ahir donar la sorpresa. Admetien així implícitament que en les últimes hores el cartell de favorit ha anat a parar a mans del jove dirigent popular, però les mateixes fonts apuntaven que a l’hora de la veritat el vot és secret -el partit fins i tot ha habilitat biombos per garantir la privacitat dels compromissaris- i que, per tant, els números de l’equip de Casado podrien quedar en paper mullat.

L’obsessió per la unitat

Un cop constatat que la lluita arribarà fins al final, la nova obsessió del partit és ser capaç de tancar les ferides ràpid. Que la seu del carrer Génova no es converteixi en l’escenari de Joc de trons, i que el nou líder compti amb el suport de tot el partit, inclosos els que van donar suport al seu rival. En els seus discursos, tant la presidenta del congrés extraordinari, Ana Pastor, com la secretària general sortint, María Dolores de Cospedal, que van precedir Rajoy en l’obertura del congrés, van fer crides a la integració després de la votació i a treballar units i amb lleialtat. I els candidats també van abraçar la idea. Casado va defensar que si guanya integrarà Santamaría en un lloc de responsabilitat dins de l’executiva, i per això va refusar fer públic l’organigrama de direcció que proposarà. Per la seva banda, Santamaría va reiterar la seva oferta d’unitat abans de la votació i es va reivindicar com la candidata a fer un partit “més fort, més gran i més unit”.

El fet que la candidatura de Pablo Casado hagi despertat el fantasma de la divisió dins del partit neguiteja un PP tan poc acostumat a la democràcia interna com al debat d’idees. Però amb la votació d’avui s’enfrontaran dos models de partit i de fer política. El PP tria entre el gir a la dreta de Casado i el perfil gestor, sense sobresalts i amb poca càrrega ideològica de Santamaría.