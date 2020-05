La dependència dels lobis dinamita la coalició PP-Cs

Dimarts la presidenta madrilenya ridiculitzava les mesures de confinament per evitar contagis i les comparava amb la prohibició dels cotxes per acabar amb els accidents. Els seus col·laboradors, experts en reciclar missatges de Donald Trump, s’havien fixat en un del 23 d’abril que deia que, tot i els accidents, “no hem de dir-li a la gent que no condueixi automòbils”. Però l’informe de la ja exdirectora de Salut de la Comunitat, Yolanda Fuentes, no venia missatges mediàtics.

Fuentes, llicenciada en medicina i cirurgia, anunciava la seva conclusió en la primera de les 28 pàgines de l’informe. “En les pròximes setmanes és previsible que es pugui tenir el control epidemiològic i poder passar a la fase de transició. A hores d’ara, avaluant les dades disponibles, no és recomanable canviar de fase”, deia dimarts mateix.

Semblava haver convençut Díaz Ayuso quan, en una entrevista, l’endemà indicava que Madrid no tindria pressa per canviar de fase. Però al vespre el govern autonòmic demanava al ministeri de Sanitat passar a la fase 1. L’informe de la directora de Salut ja no servia i dijous Fuentes presentava la dimissió. Mentre la presidenta designava el mediàtic Antonio Zapatero viceconseller de Salut Pública, es feia a correcuita un copia i enganxa per complir amb el nou termini del ministeri. Un nou informe que deixarien sense signar.

Què va passar? Díaz Ayuso ha explicat una part de la veritat. No va tenir temps de parlar amb Yolanda Fuentes. Però, en canvi, sí que es va reunir amb els empresaris. Un cop més el seu equip va reciclar Trump, que dimecres deia que les morts eren el preu de la reobertura. “La directora no volia fer el següent pas. Jo sí”, subratllava a El programa de Ana Rosa.

Díaz Ayuso sabia que el ministeri no acceptaria la petició. Però el PP va preferir mantenir l’aparent unitat amb Cs, impulsor de la fallida primera fase, i donar tota la responsabilitat al govern espanyol. Els lobis, que ja van influir en les retallades socials i en la privatització de la sanitat per part d’Esperanza Aguirre, continuen sent on eren.