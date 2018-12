Podem veu lògic donar dos llocs als comuns a les europees

Els comuns van preparant la maquinària electoral de cara al 2019, un any clau especialment a causa de les municipals del 26 de maig -la reelecció d’Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona és la seva màxima prioritat-, dia en què també se celebren les europees. Serà el primer cop que hi concorren els comuns, ja que el 2014 l’únic senyal del projecte era Guanyem Barcelona, l’espai que acabaria culminant en la confluència d’esquerres que guanyaria els comicis a la capital catalana. Aleshores ICV-EUiA va presentar candidatura amb Ernest Urtasun al capdavant, que va sortir escollit i ara busca repetir com a cap de files de Catalunya en Comú (CatComú). Però tot apunta que no serà l’únic eurodiputat dels comuns, sinó que Unides Podem Canviar Europa -el nom de la candidatura unitària de Podem- preveu reservar un altre teòric lloc de sortida per a Barcelona en Comú (BComú).

La formació que va idear Colau vol potenciar la seva imatge autònoma respecte de CatComú i actua coordinadament amb la direcció de Podem a Espanya per impulsar dos candidats catalans que s’assegurin sortir escollits als comicis europeus. Després d’uns dies de negociacions, també amb Esquerra Unida i Equo, la direcció estatal de Podem veu bé les intencions dels comuns. “S’està parlant amb tots els actors de l’espai del canvi, també amb CatComú i BComú, però encara no hi ha definida una quantitat de llocs de sortida per a cap formació perquè estem en una fase incipient de les negociacions”, puntualitzen a l’ARA fonts de Podem. Tot i això, es treballa amb la idea de garantir que, a més d’Urtasun, BComú pugui portar a Europa la seva agenda municipalista, que el primer tinent d’alcalde de la capital catalana, Gerardo Pisarello, ja ha anat estenent amb la seva acció internacional en representació de l’Ajuntament de Barcelona.

Tot i que el nom del número dos de Colau al consistori ha aparegut a les travesses de les últimes setmanes perquè sigui també la veu de BComú al Parlament Europeu, la idea ha anat perdent força. Segons fonts consultades per l’ARA, la més ben posicionada és la membre de la direcció Kate Shea, coordinadora de la carpeta internacional, mentre que Pisarello podria ser una possibilitat de cara a un hipotètic avançament electoral a l’Estat.

Les primàries, en marxa

Fa unes setmanes el consell nacional de CatComú va decidir engegar un procés de primàries per confegir la llista de les europees. El termini de presentació de caps de llista va acabar ahir i, a banda de l’oficialista, Urtasun, hi ha dos aspirants més, un dels quals impulsat per Desbordem. Aquest corrent intern, amb quatre representants a l’executiva dels comuns, va celebrar ahir una assemblea en què va decidir proposar Joana Bregolat, estudiant de ciències polítiques. El 19 de desembre serà l’últim dia per presentar la llista sencera, i del 21 de desembre al 14 de gener se celebrarà la campanya electoral. Els inscrits podran votar telemàticament entre l’11 i el 14 de gener.

En canvi, el ple de BComú va decidir a finals d’octubre iniciar el procés per aportar propostes programàtiques i candidats a la llista unitària de Podem a Europa. Aquesta formació també celebrarà primàries per escollir el seu representant, però ara el procediment està paralitzat a l’espera que es confirmi oficialment que gaudiran d’una posició privilegiada a la candidatura d’Unides Podem Canviar Europa. Malgrat formar part orgànicament de l’organització nacional, BComú gaudeix d’un “estatus propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu d’acord amb la seva singularitat”, tal com recullen els estatuts de CatComú, motiu pel qual es pot desmarcar de les primàries que ja ha engegat la formació encapçalada per Colau. D’aquesta manera, els militants de BComú podran participar en el procés intern de CatComú per escollir candidatura a les europees i també al que acabi celebrant la formació estrictament barcelonina.

El control d’ICV i BComú

L’actuació coordinada de les direccions de CatComú i BComú satisfà les sensibilitats que tenen el control de l’espai des de la marxa de Xavier Domènech. Naturalment, tenir dos eurodiputats és positiu per a tot l’espai, però, a més, estalvia una possible discussió entre ICV i BComú, que avui són els dos partits que piloten la confluència.