Un dels jutges del xat intern compara el cas de Puigdemont amb el d'un violador

La decisió del tribunal alemany de Schleswig-Holstein de no extradir Carles Puigdemont va caure com una galleda d’aigua freda entre la judicatura espanyola, fins al punt que un dels jutges participants al polèmic xat intern va comparar el cas de l'expresident amb el d'un violador per il·lustrar per què considerava que era un dictamen erroni. Segons es desprèn de la segona entrega d’aquests correus que han publicat 'Eldiario.es' i 'Elmon.cat', el cos judicial no es va prendre bé l’actuació de la justícia alemanya. Arran de la primera decisió d'Alemanya de rebutjar el delicte de rebel·lió a principis d'abril, i la consegüent posada en llibertat provisional de Puigdemont, en el correu corporatiu es pregunten què passaria si això fos al revés: "Seria interessant saber què dirien els alemanys si fos al revés, és a dir, que un tribunal espanyol hagués acordat el mateix que l’Audiència Territorial alemanya en un afer similar", comenta un jutge.

Comparar el cas de Puigdemont amb un cas de violació

Precisament en l’intent d’explicar per què s'equivoca Schleswig-Holstein a l’hora d’identificar l’equivalència del delicte de rebel·lió en les lleis alemanyes, un magistrat recorre a un exemple per il·lustrar-ho. El jutge explica que el delicte en qüestió "està tipificat de manera diferent a Alemanya que a Espanya": "Seria el mateix que, per exemple, si en un delicte de violació no s’hagués introduït el penis sinó un objecte a la vagina de la violada. A Espanya això és violació, però hi ha països en els quals no és delicte de violació. Però això no significa que l’abusador sexual no sigui un fill de puta, encara que no pogués ser extradit".

Davant la negativa a l’extradició, un altre magistrat reacciona indignat amb un cas propi i explica que va sol·licitar-ne una als Països Baixos i, abans que l'ordre tirés endavant, el tribunal holandès va "exigir" conèixer "l'estat de les presons a Espanya" i "diverses bestieses més". "Com si es tractés d'un país bananer", lamenta. Bèlgica també va fer una petició similar sobre el sistema penitenciari espanyol arran de la primera euroordre de l’Audiència Nacional contra Puigdemont i els seus consellers.

L’argumentació per rebutjar l’extradició de l’expresident no agrada a la majoria dels membres de la judicatura espanyola que participen en la conversa, ja que consideren que Alemanya va massa enllà en la decisió. "Els jutges alemanys s’haurien d’haver limitat a examinar la correspondència entre els elements del nostre delicte de rebel·lió i el seu d’alta traïció", critica una magistrada, que recorda que "la filosofia de la cooperació internacional penal, com a mínim en el marc de l’euroordre, respon al principi de confiança mútua, no de desconfiança, com sembla que està passant".

Òmnium, contra la Manada

Coincidint amb la polèmica sentència de la Manada a l’abril, una jutge de Tarragona expressa el seu suport cap als magistrats de l’Audiència de Navarra responsables de la decisió, i ho aprofita per comentar les manifestacions de protesta a Barcelona. "M’acabo d’assabentar que aquí a Catalunya Òmnium Cultural ha enviat correus electrònics perquè la gent participi a les manifestacions contra la sentència de la Manada –explica incrèdula–. Fins i tot alguns independentistes estan flipant! A Catalunya s’ajunta la fam amb les ganes de menjar", lamenta.