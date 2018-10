La mesa acorda que n'hi hagi prou amb la majoria simple per aprovar la designació de vot dels diputats processats

JxCat i ERC tiraran endavant el dictamen que permetrà que tot i la suspensió ordenada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra els diputats processats, els seus vots es conservin mitjançant la designació dels seus drets parlamentaris a un altre membre del grup. Ho faran aprovant per majoria simple el punt dos del text que es votarà al ple d'aquest migdia, en què es proposa que mentre duri la situació judicial dels diputats suspesos pel magistrat, puguin designar el seu vot en un altre diputat.

Inicialment els lletrats de la cambra havien anunciat que es necessitava majoria absoluta per donar llum verda a la iniciativa, però aquest dilluns van canviar de criteri i van avalar la majoria simple. Davant la incògnita dels vots de la CUP, els independentistes no en tenien prou amb els vots dels comuns per arribar als 68 diputats -es quedaven amb 67-. A més, Cs, el PSC i el PP tenen previst no participar de la votació perquè entenen que l'aplicació de la suspensió dels diputats ha de ser automàtica i no votar-se en ple.

Fonts presents en la reunió de la mesa han explicat que el secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha exposat que és "excepcional" la necessitat de la majoria absoluta per tirar endavant propostes parlamentàries. Així, ha assenyalat que si es votaven conjuntament els dos punts es requeria la majoria absoluta, tal com marca l'article 25 del reglament de la cambra, però que si es feia per votació separada el punt 2 es podia aprovar per majoria simple.