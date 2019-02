La majoria dels espanyols prefereixen el diàleg per resoldre el conflicte català

La majoria dels espanyols trien el diàleg davant del 155 per resoldre el conflicte català, segons dues enquestes publicades aquest dilluns per 'La Vanguardia' (GAD3) i 'El Periódico' (Gesop). Totes dues apunten que més del 52% dels enquestats prefereixen dialogar amb l'independentisme (el 52,3% i el 52,6%, respectivament). Al seu torn, al voltant d'un terç dels consultats (un 34,2% segons GAD3 i un 37,3% segons el Gesop) avalarien l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Entre els catalans, val a dir que el 78,5%, segons l'enquesta de GAD3, donen suport al diàleg amb l'Estat; segons el Gesop, són un 86,7%. Per contra, el primer sondeig comptabilitza els partidaris a Catalunya del 155 en un 13,5%, mentre que el segon ho fa en un 6,9%. Les xifres surten a la llum després de la publicació de l'enquesta del CEO la setmana passada, que apunta a un 59,1% de catalans que consideren que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya va ser negativa, mentre que un 15,1% creuen que va ser positiva.

Els dos diaris han publicat aquestes enquestes just després que el president espanyol, Pedro Sánchez, decidís convocar eleccions generals després de no haver pogut aprovar els pressupostos i sota la pressió del PP, Cs i Vox, contraris al diàleg de l'executiu amb el govern català. Segons aquests sondejos, però, sembla que la ciutadania sí que es decanta pel diàleg, malgrat l'ampli percentatge favorable a un 155 (més del 30%).

D'altra banda, segons 'El Periódico' hi ha una altra diferència entre els enquestats a Catalunya i a la resta d'Espanya: per als ciutadans de la resta de l'Estat, la culpa del fracàs del diàleg va ser de la Generalitat segons un 53,2%, davant del 22% que pensen que el responsable va ser el president espanyol, Pedro Sánchez, i el 16,6% que ho atribueixen als dos actors. En canvi, entre els catalans la proporció és inversa: el 55,5% pensen que la culpa la té el govern espanyol, davant del 22,1% que pensen que és de la Generalitat.

En el mateix sentit, l'enquesta de 'La Vanguardia' apunta que només el 40,5% de la població espanyola creu que hi va haver violència per part del moviment independentista, un percentatge menor que al novembre, en què el 58% de la població ho pensava. A més, fa tres mesos que més del 52% dels espanyols considerava proporcionada la presó provisional, cosa que ara només pensen el 42%, davant del 44% que ho troben desproporcionat. En el mateix sentit, més del 47% dels consultats veuen necessària la figura del relator com a "mediador en un escenari de diàleg entre partits".