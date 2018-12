L'entitat Recortes Cero demana la dimissió de Quim Torra en un manifest per "donar l'esquena a una Catalunya plural"

L'entitat Recortes Cero demana la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, per haver "donat l'esquena a una Catalunya plural i diversa". A través d'un manifest firmat per més d'un miler d'activistes, artistes i diversos professionals, la plataforma destaca que l'independentisme no ha aconseguit quallar en més del 38% del cens i que, malgrat tot, ha apostat per seguir amb "la divisió i l'enfrontament" que, diuen, implica aquesta via política.

En aquesta línia, i d'acord amb les polèmiques paraules del president Torra de fa tan sols dues setmanes, lamenten que es compari Eslovènia amb Catalunya i n'exigeixen la dimissió per haver-se servit, diuen, de les "institucions per enverinar l'enfrontament". "Han creuat tots els límits", reneguen. Així, el text que han aprovat personalitats com el dissenyador Xavier Mariscal, l'escriptor Juan Marsé o l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, entre d'altres, reclama al Govern el nomenament d'un nou president i la "restitució plena de la vida política i democràtica" al Parlament. Un òrgan que, es queixen, no ha aprovat cap nova llei durant l'exercici de l'any 2018.



En un altre sentit, el manifest també dedica un breu apartat als expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont a qui, com també a Torra, titllen d'"elit administrativa". L'entitat assegura que els ex caps del l'executiu català "han usurpat l'enorme poder de l'autonomia catalana per blindar els seus privilegis", en referència als casos de corrupció del 3% i a les retallades impulsades pel govern Mas l'any 2012.



A més, l'entitat ho aprofita per fer palesa la seva preocupació respecte a aquells camins que "busquen limitar o fins i tot eliminar el sistema autonòmic". Són unes opcions que, asseguren, "exacerben la divisió i són el revers del pensament xenòfob i excloent que representen Torra i Puigdemont". Preveient les possibles crítiques que el text pugui suscitar, Recortes Cero recorda que la defensa de la unitat d'Espanya no és exclusiva de forces polítiques de dretes, sinó que és "patrimoni dels sectors i del pensament més avançat i progressista, de milions de demòcrates, lliurepensadors, catalanistes, republicans, comunistes o anarquistes".