La manifestació de la Diada arriba als 400.000 inscrits

La manifestació de la diada de l'Onze de Setembre compta amb més de 400.000 inscripcions aquest diumenge al matí, segons ha informat l'entitat en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Des de l'ANC valoren positivament la xifra, ja que asseguren que és superior a la d'altres anys. A parer seu, aquest indicador, a més de la venda de samarretes i el nombre d'autocars organitzats, apunten que serà una manifestació "multitudinària".

La mobilització està previst que recorri l'avinguda Diagonal de Barcelona, i tindrà per lema "Fem República". Des de les entitats sobiranistes –ANC i Òmnium– han animat a anar a la manifestació per reclamar la República, i han remarcat que és la primera en què hi ha presos polítics i exiliats.

Per al president de la Generalitat, aquesta és la primera acció de la "marxa" pels drets civils, socials i nacionals que va anunciar en la seva conferència el dia 4 de setembre al Teatre Nacional de Catalunya. Seguirà, segons preveuen els dirigents independentistes, amb dates clau com el 20 de setembre –farà un any de la protesta davant la seu d'Economia–, l'1 d'octubre, el 16 d'octubre i el 2 de novembre –un any després dels empresonaments dels Jordis i del Govern–, i l'inici del judici contra els líders que van impulsar el referèndum.