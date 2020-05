La manifestació de l’Onze de Setembre combinarà el format presencial amb el virtual

La manifestació de l’Onze de Setembre d’aquest any serà mixta: mig presencial i mig virtual. Així ho ha explicat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en declaracions a RAC 1, tot i que fins ara havia mantingut que la decisió la prendria la nova direcció, que s'escollirà el mes de juny. En qualsevol cas, Paluzie ha afirmat que han pensat en aquest model perquè tothom hi pugui participar en el context de la crisi sanitària actual. "Aquestes fórmules mixtes virtual i presencial són perquè els grups de risc probablement no podran sortir al carrer i els altres sí". L'objectiu, ha afegit, és combinar els dos formats perquè "ningú quedi exclòs del fet d’expressar-se i mobilitzar-se aquest 11-S", ha afegit.

També ha avançat que no hi haurà una gran mobilització a Barcelona com en les últimes edicions, sinó que seran concentracions descentralitzades pel territori per evitar que hi hagi una gran aglomeració de gent en un mateix punt com en les últimes ocasions. De les vuit manifestacions que ha organitzat fins ara l'entitat per la Diada, només dues s'han celebrat fora de la capital. El primer cop, el 2013, durant la segona edició, quan es va organitzar una multitudinària cadena humana d'uns 400 km, coneguda com a Via Catalana, i que va seguir el traçat de l'antiga Via Augusta des del Pertús fins a Alcanar.

La segona que no va tenir com a epicentre únicament la capital catalana va tenir lloc al 2016 amb la concentració que es va portar a terme als municipis de Berga, Lleida, Salt i Tarragona, més enllà de Barcelona, amb l'objectiu de reivindicar la independència de Catalunya i els eixos bàsics d'una futura República Catalana, emfatitzant-los en les diferents localitats: la solidaritat i la diversitat a Salt; la cultura a Berga; el progrés a Tarragona; l'equilibri territorial a Lleida, i les llibertats a Barcelona.

En declaracions a aquest diari, Paluzie ha reconegut que volia que fos la nova direcció qui decidís el format de la manifestació, però ha remarcat que "per logística s'ha d'avançar, si no no hi haurà temps". En aquest sentit, explica que "cal tenir tenir treballades propostes per garantir que es puguin fer amb un marge de decisió prou ampli per al nou secretariat". En tot cas, deixa clar: "La manifestació concreta no l'hem decidit i només hem avançat que hi haurà una part virtual i una de presencial", després de recordar que en una entrevista a Catalunya Ràdio el 26 d'abril ja va deixar entreveure que es plantejaven fer la manifestació en format virtual.

La presidenta de l'ANC destaca, però, que no serà una Diada sense manifestants al carrer com s'havia interpretat de les seves paraules durant l'entrevista a la ràdio pública catalana. "El que he deixat clar ara és que també farem mobilització al carrer perquè s'ha avançat amb el desconfinament i ara es veu més clar que garantint les mesures de seguretat sanitàries i la distància social alguna cosa al carrer també es podrà fer", exposa Paluzie. Sobre si el format definitiu el decidirà el nou secretariat sorgit de les urnes, la màxima representant de l'entitat independentista, que opta a la reelecció, explica que encara no han acordat com es plantejarà el debat. "No sé si deixarem dues o tres propostes perquè triïn o només una que la puguin acabar d'ajustar", afirma.

La independència com a eina per afrontar la pandèmia

Paluzie tampoc ha confirmat a RAC 1 que la mobilització sigui a les 17.14 h, com ja és tradició, i ha exposat que estarà adreçada també als no independentistes. "Hem de fer valdre l'activisme que ha sorgit amb la pandèmia, aquesta necessitat de la gent d’expressar-se, però alhora sense renunciar al nostre missatge. La crisi ha evidenciat que des de Catalunya no tenim les eines per afrontar una crisi d’aquesta magnitud, perquè no som un estat i, per tant, la independència esdevé una necessitat", ha subratllat. Així, l'ANC busca situar la independència com una eina per "reivindicar la societat civil que s'ha autoorganitzat en xarxes per lluitar contra la crisi". Que la manifestació sigui descentralitzada també permet, a parer de Paluzie, "treballar amb altres entitats locals a nivell de territori".

De fet, l'ANC ha fet arribar 300.000 mascaretes a col·lectius vulnerables d'arreu del país. Els voluntaris de l'entitat han cosit les mascaretes, que s'han distribuït als més necessitats a través de 200 assemblees territorials i sectorials. Els elements de protecció han arribat gratuïtament a entitats com Càritas, el Banc dels Aliments, el Sindicat de Manters, residències, centres de protecció de menors o pisos tutelats. Des de l'inici de la pandèmia del covid-19, l'ANC calcula haver produït gairebé 600.000 mascaretes. L'entitat ha distribuït 200.000 mascaretes a través dels establiments d'una xarxa de supermercats. L'ANC també ha fet una donació de 5.000 euros a diversos hospitals.