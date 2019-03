Manuel Valls considera "ridícul" el conflicte pels llaços i demana neutralitat a la Generalitat

El candidat a l'alcaldia de Barcelona amb suport de Cs, Manuel Valls, ha considerat que el conflicte pels llaços grocs és "ridícul" i ha demanat neutralitat a la Generalitat. En una entrevista aquest dissabte a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Valls ha lamentat que el debat per aquests símbols s'hagi convertit en el primer tema quan la gent espera de l'administració pública i de la Generalitat "polítiques potents" en matèries com sanitat, infraestructures i educació. "És això el que s'espera avui d'una administració pública i no aquest xou: cada dia o cada migdia un nou llaç o una nova pancarta", ha insistit.

Valls ha considerat que aquesta situació fa mal a la política i que "no és responsable" per part del president de la Generalitat, Quim Torra, per la qual cosa ha manifestat que s'ha d'acabar aquesta situació. Per això, ha assenyalat que la Generalitat "ha de ser neutra", com també ho han de ser l'Ajuntament, les conselleries i la resta d'administracions.

Preguntat per si Torra ha de ser inhabilitat, ha considerat que això és decisió de la justícia, però ha dit que els dirigents polítics, especialment els catalans, han d'"assumir els seus actes", malgrat mostrar respecte per les seves conviccions.

Rebutja pactar amb Vox a Barcelona

Sobre eventuals pactes després de les eleccions municipals, Valls ha assegurat que "pactaria primer amb els partits constitucionalistes", però ha rebutjat arribar a acords amb Vox a l'Ajuntament de Barcelona. També ha dit que no es pot "posar el destí d'Espanya i de Barcelona" en mans d'independentistes ni de populistes d'esquerres o de dretes.

Sobre la ciutat, ha comentat que les estadístiques de l'any passat van mostrar que a Barcelona va haver-hi gairebé 200.000 delictes i una pujada de la inseguretat del 23% i que la seguretat va ser la "primera preocupació" dels barcelonins en el baròmetre municipal del mes de desembre.

Ha defensat la necessitat que hi hagi més agents de la Guàrdia Urbana i ha assegurat que acabarà amb el 'top manta', argumentant que els manters són víctimes de màfies, que els cossos policials han d'actuar, i que cal "expulsar" els que estan en situació irregular.

A més, ha criticat les polítiques municipals perquè "hi ha hagut un efecte crida i l'Ajuntament ha ajudat més el 'top manta' a instal·lar-se.

En l'àmbit de l'habitatge, ha apostat per "construir més per fer baixar el preu del lloguer" i ha considerat que mesures administratives com el 30% per a habitatge protegit no funcionaran i pararan la inversió a la capital catalana.