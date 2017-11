La màquina de tergiversació del PP

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va manipular dimecres, sense atenuants, l'excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) i actual director del CITCO, el comissari José Luis Olivera, que havia comparegut un dia abans, dimarts, a la comissió d'investigació del finançament presumptament irregular del Partit Popular al Congrés de Diputats.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va preguntar a Rajoy a la sessió de control per l'afirmació de l'inspector en cap encarregat de la investigació de la Gürtel i els 'papers de Bárcenas', Manuel Morocho, que el 8 de novembre va contestar en la mateixa comissió que "indiciàriament" Rajoy havia cobrat sobresous.

Iglesias va preguntar: "Què li sembla al senyor president del govern que el seu nom hagi sigut confirmat «indiciàriament» en aquesta mateixa cambra per l'inspector en cap de la UDEF com a receptor de cobraments il·legals de la caixa B del seu partit?"

Rajoy va respondre: "El que em sembla és que ahir, com vostè sap perfectament, ha sigut desmentida aquesta informació".

En lloc de qüestionar la veracitat de l'afirmació de Rajoy, és a dir, que Olivera hagués desmentit la informació, el líder de Podem la va donar per bona en callar sobre això i dir que estava acreditat que havia cobrat sobresous.

Però què va explicar Olivera dimarts dia 14, segons consta en el 'Diari de Sessions'? Que havia abandonat seu lloc com a cap de la UDEF el juliol del 2012 i que "tot el que va fer la UDEF fins al 2012" ho podia "assumir".

Olivera va apuntar: "Els documents del senyor Bárcenas s'intervenen amb data posterior al meu cessament a la UDEF. Per tant, tinc un coneixement d'aquests documents per una pàgina d'un diari". El diputat Mikel Legarda, del PNB, li assenyala:

-Llavors, pel seu coneixement en la UDEF, no ens pot fer l'anàlisi dels papers del senyor Bárcenas?

Olivera és contundent:

-No.

El diputat de Ciutadans Toni Cantó torna sobre el tema dels sobresous:

-Quan va sortir el tema dels sobresous jo ja era fora de la UDEF.

Com que Olivera es refereix amb anterioritat al 'pen drive' del comptable de Francisco Correa que la UDEF ha intervingut en una de les empreses de la Gürtel i a les sigles que hi havia, LB, "Luis el Cabrón", referències a Luis Bárcenas, gerent i tresorer, més tard, del PP, Cantó barreja tots dos temes -'pen drive' i 'papers de Bárcenas'- i li apunta a Olivera que ha parlat d'algunes sigles. El comissari li aclareix:

-Les sigles són al principi, en un 'pen drive'.

Poc després, la diputada de Podem Gloria Elizo va tornar a preguntar si a la llista de perceptors hi figurava Rajoy.

Olivera va tornar a ser clar:

-És que ja l'hi dic, perdoni, que desconec els 'papers', desconec aquestes anotacions.

Aquest és el desmentiment que s'ha inventat el president del govern.

Com podria desmentir Olivera uns fets -els sobresous cobrats per la cúpula del PP- que no va tenir oportunitat de conèixer perquè a partir de juliol del 2012 ja havia deixat la UDEF en tant que els 14 folis de la comptabilitat B o 'papers de Bárcenas' van ser publicats pel diari 'El País' el 31 de gener del 2013?

"Molt malament ha de sentir-se el president del govern en relació amb els 35 apunts comptables de 322.231 euros que va anotar Bárcenas quan ha de fer dir a un comissari com Olivera una cosa que notòriament no podia dir, i no va dir", assenyala a l'ARA una font policial familiaritzada amb les investigacions.