Podem, una marca desgastada pels hiperlideratges

En cinc anys Podem ha passat de ser el moviment emergent que havia d’assaltar els cels amb la força del carrer a un projecte desfigurat. Un canvi radical o una realitat tapada durant un lustre: que el partit ha estat marcat pels hiperlideratges. La ruptura entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón deixa al descobert les febleses de la que havia de ser una formació guiada per la voluntat dels inscrits però que explica la seva història per nombroses crisis internes per pugnes a la cúpula.

Tot i les promeses de crear un instrument de la nova política, Podem “mai ha sigut un partit assembleari ni participatiu”, afirma el politòleg Pablo Simón a l’ARA. Orgànicament, la formació lila ha combinat una estructura molt descentralitzada i autònoma amb una cúpula nacional que té un funcionament “absolutament vertical”. Aquesta mescla, explica el professor de la Universidad Carlos III de Madrid, ha provocat que Podem estigui “totalment partit” als territoris, fet constatable en les nombroses confluències que no sempre han acontentat el pinyol del secretari general.

L’exemple de Xavier Domènech

Si hi ha un episodi en la vida de Podem que il·lustra els mecanismes que han caracteritzat el partit és el pas de Xavier Domènech per ser secretari general de la formació lila a Catalunya, el març de l’any passat. Iglesias va demanar al seu amic que s’hi posés al capdavant per calmar el rebombori instaurat durant el mandat d’Albano Dante Fachin, a qui va aconseguir apartar. El pla va ser que desenes de càrrecs electes i orgànics de Podem firmessin una carta dirigida a Domènech plantejant-li la idea de presentar-se a les primàries per escollir el nou líder, i ell acceptar-ho davant l’aclamació popular. És un exemple del model de participació que s’ha practicat al partit, dirigit des de la cúpula, que té, diu Simón, el control de l’elaboració de les llistes i, fins i tot, dels resultats de les primàries internes. El politòleg subratlla que, des que es va prescindir dels serveis d’una empresa que feia els recomptes dels processos interns, és la secretaria d’organització la que se n’encarrega, supervisada pel comitè de garanties, que no és un òrgan independent sinó que també està subjecte a les majories.

La davallada electoral que es pronostica a Podem no s’explica només per la crisi de Madrid i d’altres comunitats autònomes, com Andalusia, sinó per la imatge exterior d’un partit que es personifica en el seu líder. El fet que acaba de posar el focus en la figura d’Iglesias es produeix el maig del 2018, quan anuncia una consulta interna sobre el seu xalet de 600.000 euros. Tot i l’aval de la militància i amb rècord de participació, un 31,5% aposten per la dimissió de la parella que pilota el partit. De fet, a ulls de la ciutadania el lideratge d’Iglesias va a la baixa. En l’últim baròmetre del CIS els espanyols suspenien Iglesias amb un 2,9 i els votants de Podem li dedicaven un aprovat just (5,6), el cap de files més mal valorat pels seus propis simpatitzants.

Però la crisi no es pot singularitzar en la figura d’Iglesias: “l’ambició personal” que fonts del partit consultades per l’ARA atribueixen a Errejón és necessària per entendre el conflicte. La investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona Berta Barbet contextualitza les tradicions polítiques dels dos amics de la facultat: l’una com a “renovadora d’Esquerra Unida” -la d’Iglesias- i l’altra que “tallés l’eix esquerra-dreta i es pogués aliar amb el PSOE” -la d’Errejón-. Sorprèn que des de ben aviat es constituïssin dues famílies ben diferenciades que ja entren en xoc el 2016, amb el cessament del secretari d’organització Sergio Pascual -pròxim a Errejón- arran d’una suposada conspiració contra Iglesias en un grup de Telegram . Les desconfiances creixen fins que s’arriba al congrés Vistalegre II el febrer del 2017 amb dos projectes enfrontats, en una assemblea que fereix irreversiblement la salut interna del partit. El pacte del derrotat Errejón amb el vencedor va ser comandar la Comunitat de Madrid, però no s’ha estalviat que Iglesias incidís en la confecció de les llistes, que ara queda en incògnita. Ahir la formació ecologista Equo va fer una crida a recosir la situació, i la coordinadora d’Esquerra Unida de Madrid va apostar perquè hi hagi una “única candidatura”, en contra de la idea d’Iglesias de competir contra Errejón a la Comunitat.

La projecció estatal d’Errejón

Amb la incertesa sobre el futur a Madrid, ahir Pablo Echenique i Irene Montero ja van opinar en públic que Errejón hauria de tornar l’escó del Congrés. Fonts de l’espai interpreten el moviment del diputat més enllà i recorden que a la capital espanyola sovint la política autonòmica s’ha de llegir en clau estatal. Així, creuen que la decisió d’Errejón és una aposta que té una ambició a nivell estatal, en veure que la marca de Podem està “devaluada”. “Ara caldrà veure si és més probable que sobrevisqui Podem, amb una organització al darrere, o els lideratges populars de Més Madrid”, conclou Barbet.