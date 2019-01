Els comuns matisen que les negociacions dels pressupostos estan suspeses però no trencades

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reafirmat avui que suspenen les negociacions, però ha deixat clar que les converses no estan trencades i que "hi ha temps per capgirar la situació". En una entrevista a TV3, Albiach ha reconegut que "el Govern és molt lluny" de les seves propostes i ha reiterat que confien "en una reacció del Govern com va passar amb el conflicte amb els taxistes". "Vam plantejar deu punts de mínims i no hem arribat a cap entesa i ara mateix presentaríem una esmena a la totalitat", ha advertit.

Albiach no ha amagat la seva sorpresa perquè "els departaments controlats per Junts per Catalunya tenen més predisposició que els d'ERC a negociar algunes partides perquè no siguin uns pressupostos continuistes", ha lamentat. Els comuns consideren que les xifres sectorials –les de cada conselleria– són molt lluny de les seves posicions, motiu pel qual han decidit tallar de soca-rel les converses amb el Govern a l’espera d’algun moviment. La màxima dirigent dels comuns ha reclamat que "els pressupostos han de ser socials amb una aposta clara contra el frau fiscal" i ha anotat que "els que més tenen han de pagar més". "La reforma de l'IRPF només afectarà un 2% de la població, que té una renda més alta de 90.000 euros", ha insistit.

Sobre si un possible suport dels partits independentistes als pressupostos estatals ajudaria a un acord sobre els comptes a Catalunya, Albiach ha afirmat que això "no és un intercanvi de cromos" i que aprovaran "els comptes de Catalunya si són socials, tot i que amb l'aval als comptes estatals es tindran més recursos". Albiach també ha revelat que va comunicar el seu rebuig a la proposta econòmica de l'executiu al conseller Aragonès i al president Torra a finals de la setmana passada perquè no se n'assabentessin abans per la premsa. Sigui com sigui, ha reiterat que s'aixequen de la taula perquè no hi seran "per continuar amb un pressupost convergent".