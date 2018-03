134 membres de Podem Catalunya signen un manifest perquè Domènech sigui el nou líder de la formació

Un total de 134 membres de Podem Catalunya han signat un manifest en el qual aposten perquè el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, lideri "un nou Podem Catalunya". El manifest està signat pels portaveus de la gestora que dirigeix Podem des del 6 de novembre -després de la dimissió de l'ex secretari general, Albano Dante Fachin-, Vicenç Navarro i Jéssica Albiach, que també és diputada al Parlament. El document està subscrit per l'altra diputada de Podem a la cambra catalana, Yolanda López; les diputades al Congrés Mar García i Alicia Ramos; el senador Óscar Guardingo, i la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Laura Pérez, entre d'altres.

Així, el document duu la signatura de membres de Podem que van competir entre si en diferents candidatures en les últimes primàries que va celebrar el partit: Albiach va liderar-ne una, Guardingo una altra i la regidora del Prat, Sandra Daza, i la inscrita Anna Pérez Oller anaven en la llista de Raimundo Viejo. "És hora de fer un pas endavant i fer de Podem una organització present al territori de manera arrelada, dotar-la de calma, estabilitat i consens per fer créixer el partit", exposen els signants, que pretenen obrir una nova etapa a Podem. El partit té previst celebrar primàries per escollir nova direcció l'11 d'abril.

Conservar la identitat

El nou Podem volen que sigui una eina per a les classes populars i treballadores de Catalunya, amb un marcat accent social, i que posi al centre de la política les necessitats i problemes quotidians de la gent "i conservi sempre la seva identitat dins dels espais polítics que facilitin la diversitat dins d'una unitat d'acció necessària per aconseguir els seus objectius". Consideren que Podem ha de defugir les disputes i confrontacions internes, i que es necessiten equips humans que apostin "pel diàleg respectuós i no per l'enfrontament, pel consens i no per la disputa".

"És per això que apostem perquè Xavier Domènech encapçali el nou Podem Catalunya que creiem que el país i la seva gent necessiten", concreten en el document, que destaca que, en la seva trajectòria, Domènech aglutina tot el que volen per a la formació lila a Catalunya. Afirmen que es tracta d'un "líder guanyador", recorden que s'ha imposat a la resta de candidatures en les dues últimes eleccions generals a Catalunya i subratllen el seu paper en les confluències de l'esquerra catalana.

"[És] Una persona que ha demostrat ser respectuosa i saber treballar unint diverses organitzacions i tradicions polítiques. Xavier Domènech és una figura de consens entre els militants de Podem", afegeixen, i expliquen que ho demostra l'última consulta entre els seus inscrits amb rècord de participació -17.730 vots- per aprovar l'aliança electoral amb Catalunya en Comú en els comicis del 21 de desembre.