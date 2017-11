Meritxell Serret creu que Puigdemont hauria de ser investit president encara que ERC guanyi les eleccions

La consellera Meritxell Serret creu que Carles Puigdemont hauria de ser investit president en un primer debat d'investidura per recuperar la "normalitat" encara que fos ERC el guanyador de les eleccions del 21-D.

Serret ho ha dit en una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio, en la qual ha assegurat que el Govern "legítim" que ha estat "destituït i empresonat" s'ha de "restituir" perquè, sinó, s'estaria justificant l'aplicació del 155.

Un cop es "torni a la normalitat", el resultat de les urnes "dirà quin ha de ser el nou Govern i qui l'ha de presidir", ha puntualitzat la consellera, que ha afirmat que no sap si acabarà sent extradida a Espanya i ha apostat per continuar treballant per la "República catalana per les vies democràtiques, la negociació i el diàleg".