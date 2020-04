Els dos milions d'euros del Parlament contra el covid-19 seran per a hospitals i centres de recerca

La mesa del Parlament va aprovar la setmana passada dedicar dos milions d'euros del romanent del seu pressupost del 2019 a la lluita contra el covid-19 i aquest dimarts ha decidit concretament a què es destinaran aquests recursos. Fonts parlamentàries han explicat que es transferiran els diners al Tresor de la Generalitat, que els traslladarà a l'Institut Català de la Salut (ICS).

Un cop els tingui l'ICS, els distribuirà en tres àmbits. Un 40% anirà a parar en centres de recerca i centres sociosanitaris cent per cent públics; un 30% serà per a l'atenció primària –incloses residències de gent gran– i un altre 30% per a hospitals de l'ICS. La xifra exacta del donatiu de la cambra catalana és de 2.014.232,08 euros. No seran els únics diners del Parlament que es dedicaran a la lluita contra la pandèmia: setmanes enrere els diputats ja van decidir donar una part del seu sou a la mateixa causa.

Ple el 21 de maig

Després de la mesa s'ha reunit la junta de portaveus, que ha decidit fixar el següent ple de la cambra per al dijous 21 de maig. Així doncs, passarà pràcticament un mes entre l'últim plenari, celebrat el divendres 24 d'abril per aprovar els pressupostos, i el següent. Segons fonts coneixedores de la reunió, JxCat i ERC han expressat que, a causa de la crisi sanitària, la cambra no pot portar el mateix ritme que abans. A més, hi ha un acord de la mateixa mesa que diu que mentre duri la pandèmia només faran plens que tinguin a veure amb mesures contra el covid-19.

Tot i això, en la reunió de la junta el PSC ha transmès que els plens haurien de començar a admetre iniciatives que vagin més enllà del covid-19. També ha exposat que les compareixences dels consellers davant de la cambra haurien de començar a ser presencials i deixar de ser telemàtiques. Argumenten els problemes tècnics que s'estan vivint i que, si a aquestes compareixences només hi assisteix un diputat per grup, es podrà complir amb les recomanacions sanitàries per evitar contagis.

Decrets del coronavirus

El ple del 21 encara no té ordre del dia, però amb tota probabilitat s'hi sotmetran a votació els decrets del Govern per lluitar contra el coronavirus que no es van aprovar divendres passat. En total en serien tres, un dels quals ha generat polèmica, ja que preveu les compensacions de la Generalitat a la sanitat concertada. En concret, preveu que els centres adscrits al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) rebran 43.400 euros per cada alta hospitalària de les seves unitats de cures intensives (UCI). Diversos partits han expressat el seu desacord i el Govern no té assegurada l'aprovació d'aquest decret.