La militància del PSC de Lleida triarà el 27 d’agost el relleu d'Àngel Ros a l'alcaldia

La militància del PSC de Lleida decidirà en una assemblea el 27 d'agost la persona que assumirà l'alcaldia de la ciutat, després de la renúncia d'Àngel Ros arran del seu nomenament com a ambaixador d'Espanya a Andorra. Així ho ha acordat l'executiva de l'agrupació local del PSC de la capital del Segrià en una reunió extraordinària celebrada aquest dijous.

El tinent d'alcalde i primer secretari dels socialistes a la ciutat, Fèlix Larrosa, juntament amb l'actual alcaldessa en funcions, Montse Minguez, ha confirmat la seva intenció d'optar al càrrec i, per això, abans hauran de recollir els avals necessaris durant el procés de primàries que posa en marxa la formació per poder formalitzar la seva candidatura. La decisió es prendrà només dos dies abans de la celebració del ple extraordinari de la Paeria en el qual sortirà escollit el nou alcalde o alcaldessa, previst per al 29 d'agost. El guanyador de les primàries també serà el candidat del PSC a Lleida en les municipals del 2019.

Larrosa, Minguez i els militants que eventualment vulguin concórrer a aquest procés de primàries hauran de recollir com a mínim el 25% d'avals de la militància –que se situa entre unes 350 i 380 persones–. Un cop finalitzat el període per a la recollida de suports es proclamaran les candidatures i els candidats podran presentar els seus projectes en l'assemblea que l'agrupació local del PSC celebrarà el dia 27. En l'assemblea serà la militància local qui acabarà decidint mitjançant el seu vot el guanyador.