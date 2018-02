Els militants del PSOE tindran l'última paraula en pactes de govern i investidures de candidats d'altres partits

Ferraz podrà convocar consultes a les bases sense passar pel comitè federal. I serà obligatori fer consultes per a pactes d'investidura o bé donar suport al candidat d'un altre partit, com Mariano Rajoy, amb un resultat vinculant. La doble volta en qualsevol votació de primàries també serà obligatòria -perquè no creixin candidatures com bolets com la de Patxi López-. A part d'això, els càrrecs orgànics hauran de suspendre les seves funcions un cop es presentin a primàries -Susana Díaz no podria fer valer que és secretària general d'Andalusia-, i els secretaris generals podran allargar-se en el càrrec fins a tres mandats consecutius. Són algunes de les mesures que inclourà el nou reglament del PSOE, que està previst que s'aprovi en el comitè federal de dissabte que ve.

Gairebé nou mesos després del retorn de Pedro Sánchez a Ferraz, el secretari general dels socialistes consuma la seva promesa de cedir el partit a la militància amb una sacsejada total al reglament de la formació, una manera de blindar-se també d'altres cops, com el que va patir el 2015, quan una gestora va prendre les regnes del PSOE -a partir del cap de setmana una gestora no podrà governar més de 90 dies.

L'executiva federal ha aprovat aquest dilluns l'esborrany del nou reglament, que es debatrà amb les federacions aquesta setmana i s'aprovarà de manera definitiva dissabte vinent. Per al secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, el partit es dota d'un "instrument molt més modern, sensible a les inquietuds de la ciutadania i a les exigències democràtiques de la societat". "És un partit molt més democràtic, ja que avancem molt en participació, i més obert a la participació", ha afegit.

El cert és que ara els militants tindran molt més la veu per a qualsevol presa de decisió. Tot que encara no està clar el paper dels simpatitzants -els no afiliats- en la presa de decisions -cosa que havia promès aclarir fa un any Pedro Sánchez en campanya de cara a les primàries contra la líder andalusa, Susana Díaz-, bona part de les mesures són les que ja va anunciar llavors.

Reunió per a la reforma electoral

Una delegació del PSOE ha accedit a reunir-se amb Ciutadans dimecres al Congrés per parlar d'una reforma de la llei electoral, després de la reunió del partit taronja la setmana passada amb Podem. Ara bé, els socialistes condicionen parlar del tema a desbloquejar el canvi en la presidència de RTVE, que s'hauria d'haver consumat a finals de l'any passat. Ferraz es mostra reticent a la reforma del sistema electoral, però evita dir-ho obertament. Ábalos ha assegurat que no tenen problemes amb un sistema més proporcional, però ha dit que els preocupa la "representativitat" de molts ciutadans.