El govern espanyol aprovarà una despesa militar de 7.331 milions d'euros

Està previst que el consell de ministres aprovi aquest divendres una despesa militar de 7.331 milions d'euros per renovar material militar, segons han assegurat fonts del ministeri de Defensa a 'El Mundo', que també explica que els pagaments es faran fragmentats fins després del 2030 i que Hisenda ja ha donat el seu vistiplau.

La major part de la inversió es dirigirà a la construcció de cinc fragates F-110 que s'han encarregat a Navantia. Les noves embarcacions substituiran les anomenades Santa María, que ja tenen 35 anys. Segons els càlculs de ministeri de Defensa, l'empresa pública de Ferrol és la que se'n veurà especialment beneficiada, ja que l'encàrrec assegurarà 7.000 llocs de treball.

També es compraran 348 vehicles de combat VCR 8X8, que significarà una despesa de 2.100 milions i suposarà càrrega de treball per a les plantilles de Santa Bárbara a Trubia i també per la planta d'Aranjuez d'Indra i d'Andoain de SAPA. El ministeri de Defensa, que dirigeix Margarita Robles, també considera necessari modernitzar els eurofighters, ja que asseguren que és necessari per mantenir en bon estat els avions ja adquirits i que estaran en servei fins a l'any 2045.