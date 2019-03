La ministra de Justícia anuncia sancions si Torra no retira els llaços grocs dels edificis institucionals

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha afirmat aquest dimecres a Segòvia que si el president de Catalunya, Quim Torra, es nega a retirar els llaços grocs de les institucions, com ha dictaminat la Junta Electoral Central, "es trauran i desapareixeran, iniciant-se un procés sancionador". Precisament, aquesta tarda acaba el termini donat per l'organisme a l'executiu català per retirar els símbols en suport dels presos, després que Ciutadans ho denunciés la setmana passada.

En una visita oficial a Segòvia, on ha estat rebuda per l'alcaldessa, Clara Luquero (PSOE), Delgado ha declarat als periodistes que ignora en què consisteix la "proposta combativa" de la que parla Torra i ha assegurat que "els llaços es trauran i desapareixeran i segurament se li imposarà una sanció", ja que la llei està per complir-la.

Ahir mateix, l'executiu català va estar analitzant com esquivar el veto de la JEC. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va avançar que "segurament" presentaran al·legacions, si bé també va apostar per una "solució combativa". L'incompliment podria desembocar en una causa penal contra Torra.

"La Junta Electoral Central ha estat clara respecte als llaços grocs", ha dit Delgado. D'altra banda, la ministra de Justícia no ha aclarit què pot passar amb l'expresident Carles Puigdemont si torna a Espanya perquè podria gaudir d'immunitat en cas que resulti elegit eurodiputat. "No puc dir amb certesa quina és la situació. Anirem pas per pas", ha dit.