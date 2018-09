La ministra de Sanitat descarta dimitir pel màster: "No tots som iguals"

"No he comès cap irregularitat". Així s'ha defensat la ministra de Sanitat, Carmen Montón, després que eldiario.es, hagi publicat que hauria obtingut el seu màster en estudis interdisciplinaris de gènere a la Universitat Rey Juan Carlos de forma irregular. Visiblement incòmoda i indignada, Morón ha volgut desmarcar-se dels casos de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes i el president del PP, Pablo Casado i ha reivindicat que "no tots som iguals". "No té res a veure amb altres desgraciats casos: jo sí que he fet el màster", ha afirmat la ministra, que ha descartat dimitir pel cas.

Preguntada pels periodistes sobre l'opinió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez al respecte, la ministra ha assegurat està "corresponentment" informat amb "temps i forma del cas" i ha defensat que "tot està acreditat".

Al llarg de la roda de premsa, Morón ha volgut demostrar que té el títol, el certificat de notes, el treball final de màster, i més de 30 correus electrònics que demostren que ha cursat el màster. "La informació és suficientment valuosa: porto el treball de final de màster i els correus electrònics", ha insistit la ministra, que ha considerat que "és suficientment important per demostrar que no he comès incorreccions".

En aquest sentit, ha volgut defensar que el va cursar "per fer el millor possible" la seva tasca i ha afirmat que "no ho necessitava per treballar". "Ho vaig fer en un moment de la meva vida que em va suposar un esforç molt gran: estava embarassada i ho vaig voler fer perquè m'il·lusionava aprendre", ha insistit.

Contradiccions

El cas és que segons eldiario.es, la ministra hauria començat el màster quan la meitat de les assignatures ja havien acabat. A més, el digital afirma que va obtenir sis assignatures de dotze –amb tres excel·lents, un notable i dos aprovats– sense tenir contacte amb els professors, segons la mateixa ministra ha admès al diari digital.

Entre les irregularitats detectades hi hauria diverses contradiccions entre les versions d'alguns professors i les de la ministra. És el cas, per exemple, d'una convalidació d'una assignatura sobre feminisme, en què la professora assegura que no recorda haver vist Montón a classe perquè l'assignatura se li va convalidar, mentre que ella afirma que no va sol·licitar cap convalidació.

Davant la informació del digital -al qual ha assegurat que respecta i admira- ha afirmat que ella ho té "tot acreditat". No obstant, ha apuntat que fa vuit anys del cas i que, conseqüentment, li "costa recuperar la informació". "Mirar enrere i fer valoracions és complicat", ha afirmat la ministra, que tot i així ha assegurat que està "tranquil·la" perquè va fer el que li van recomanar".

Pel que fa a la seva no assistència a classe, la ministra ha apuntat que des de la URJC li van assegurar que podia ser cursat a distància.

Un dels excel·lents que va obtenir va ser atorgat per Enrique Álvarez Conde, el director de l'institut que va organitzar els màsters de Cristina Cifuentes i Pablo Casado, i que està imputat en la investigació judicial d'aquests dos cursos. Una altra de les professores és la directora del màster, Laura Nuño, que també està imputada en el cas del màster de Cifuentes, i que ja ha reaccionat a la notícia.