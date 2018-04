Els 20 minuts de tensió entre Aguirre i Rufián durant la comissió sobre finançament il·legal del PP

Esperanza Aguirre i Gabriel Rufián han protagonitzat un autèntic cara a cara al Congrés de Diputats arran de la compareixença de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid per donar explicacions sobre el finançament irregular del PP. Han sigut vint minuts de tensió entre el diputat d'ERC i Aguirre, en els quals el president de la comissió d'investigació, Pedro Quevedo, ha hagut d'intervenir en diverses ocasions.

L'enganxada entre Aguirre i Rufián ja ha començat en la primera pregunta del diputat republicà. "S'avergonyeix d'alguna cosa?", li ha preguntat Rufián. "De moltes coses, però no els hi diré a vostè", li ha deixat anar Aguirre. Una resposta que ha provocat els riures d'alguns diputats presents a la sala i que ha enervat Rufián: "Espero que no se'n riguin tant els 'palmeros' del PP". En aquest punt, el president de la comissió ha intervingut i ha sigut molt contundent amb el tipus de preguntes que feia Rufián: "No jugui a aquest joc".

Un dels moments de més tensió, però, ha sigut quan Aguirre ha burxat en la detenció de membres dels CDR que ha fet aquest dimarts la Guàrdia Civil, acusats de delictes de rebel·lió i terrorisme. "És una llàstima que no em pregunti sobre els CDR i la seva detenció: els han detingut per terroristes", ha punxat Aguirre. "Vostè és el comitè de defensa de l'Íbex-35", li ha respost Rufián, que s'ha mostrat indignat per les paraules de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid: "Em molesta que qualifiqui de terroristes companys meus".