Buch descarta dimitir i defensa que l'actuació dels Mossos ahir va evitar "mals majors"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat aquest diumenge al 'Via lliure' de RAC1 l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra ahir i ha afirmat que van aconseguir "que no hi hagués un enfrontament violent entre les dues manifestacions".

Tanmateix, Buch ha admès que caldrà revisar les imatges de l'actuació policial, especialment la que correspon al segon tram de les concentracions, quan integrants de la manifestació de Jusapol i de la independentista es van trobar a plaça Catalunya i, com a conseqüència dels enfrontaments, hi va haver més càrregues de la policia. En aquest sentit, el conseller s'ha compromès a analitzar algunes actuacions amb "procediments que no s'acaben d'ajustar al protocol".

Malgrat tot, Buch ha descartat dimitir, responent a la petició que li va fer ahir el diputat cupaire Carles Riera, a qui ha instat a explicar si la seva estratègia ha canviat i ara "avalen la violència" que, segons el conseller, van exercir alguns manifestants, "una minoria", intentant trencar els cordons policials que tenien com a objectiu evitar els enfrontaments entre les dues manifestacions de caire contrari. "S'haurien pogut produir mals majors", ha insistit el conseller, que ha afirmat: "No podem regalar imatges de violència a tots els contraris del Procés".