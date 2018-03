Homilia carregada de contingut polític aquest diumenge al monestir de Montserrat. El monjo benedictí Josep Miquel Bausset ha demanat la llibertat dels presos polítics catalans i ha criticat la violència policial de l'1-O.

"És normal que hi hagi líders socials i polítics en presó preventiva acusats de rebel·lió i sedició, quan Amnistia Internacional ha demanat la seva llibertat?; és normal que un jutge imputi un delicte d'odi a una persona per posar-se un nas de pallasso davant la policia?; és normal que se segrestin llibres o es prohibeixin obres d'art?", es pregunta Bausset en el sermó, i continua: "va ser normal la violència que es va produir l'1 d'octubre, quan Amnistia Internacional també ha denunciat com a excessiva la força policial?; no és injust que una part del Govern legítim de Catalunya, com va dir el bisbe de Solsona, estigui empresonat?", rebla el monjo, que ha reclamat a l'Església "no callar com si no passés res". "L'Església, com Jesús, no pot mirar cap a un altre costat i ha de denunciar la mentida, la injustícia i la corrupció", ha conclòs.

El monjo de Montserrat també ha tingut un record per la tragèdia dels refugiats. "L'Església tampoc pot callar davant el drama dels refugiats que continuen morint al Mediterrani, mentre la Unió Europea, amb indiferència, mira cap un altre costat", ha criticat Bausset, que seguidament ha disparat contra la "immoralitat" dels bancs. "Creieu que és normal, com ens ha recordat l'arquebisbe de Barcelona, que s'ajudessin els bancs a sortir de la crisi i ara, amb els beneficis aconseguits, no donin res a la societat?", ha reflexionat el pare benedictí, que ha finalitzat carregant contra les desigualtats socials i la corrupció que fan que la política i l'economia esdevinguin "una cova de lladres".