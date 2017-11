Una mobilització a Brussel·les per “despertar” Europa

Una manifestació “massiva” per demanar a Europa que “desperti”. El portaveu d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, van presentar ahir els detalls de la mobilització que tindrà lloc el 7 de desembre a Brussel·les, amb el lema “Europa, desperta, ajuda Catalunya”, i que esperen que sigui multitudinària. Les entitats han preparat fins a cinc vols xàrter que sortiran de Barcelona, Girona i Lleida, i les assemblees territorials d’Òmnium han organitzat 70 punts de sortida d’autobusos a tot el territori català: de cada punt, a més, està previst que en pugui sortir més d’un autobús.

“Els vols comercials a Brussel·les estan totalment col·lapsats, i també hi ha moltes dificultats per trobar hotels”, va assegurar ahir Alcoberro, que coneix casos de “persones que estan organitzant viatges via Amsterdam o París i de gent que busca hotels a 40 i 50 quilòmetres de distància”. A més, segons el dirigent de l’ANC, hi ha “un fort moviment de gent que anirà a la manifestació amb automòbil i caravanes”.

“Europa, desperta”

“Anirem al cor d’Europa per demanar-li que desperti i per mostrar-li les manifestacions multitudinàries, cíviques i festives que hem anat fent a Catalunya”, va assegurar ahir Mauri. Segons el líder d’Òmnium, “Europa no ha estat a l’altura” respecte al conflicte a Catalunya, per la qual cosa va cridar a “desbordar Brussel·les reclamant democràcia”. Aquesta mobilització -que arribarà amb la campanya del 21-D ja en marxa- la van proposar diversos col·lectius que es van aplegar sota el nom d’Omplim Brussel·les i, posteriorment, les entitats ANC i Òmnium van decidir organitzar-la. L’acte consistirà en una manifestació pel centre de la ciutat, que passarà pel barri europeu, i en acabar hi haurà intervencions de polítics internacionals, en defensa dels drets humans, i també de polítics catalans, tot i que encara no han concretat quins. “Convidarem tant el president com els consellers a participar en la manifestació”, va dir Mauri.