El món judicial elogia la "fermesa" de Maza contra l'independentisme

Les principals institucions del poder judicial a Espanya elogien el paper del difunt fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, en la persecució per la via judicial de l'independentisme. En diferents comunicats, tant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), com el Tribunal Suprem, i les diferents associacions de fiscals destaquen la seva "fermesa" en "l'aplicació de legalitat" en un dels "moments més difícils de la democràcia".

Les mostres de condol van en la línia del comunicat enviat ahir dissabte a la nit pel govern espanyol, en què agraeix "l'entrega" de Maza "en moments de dificultat" a l'Estat.

Carlos Lesmes, president del CGPJ

"Fermesa de criteri i un sentit patriòtic i constitucional"

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial ha lloat la "fermesa de criteri" i el sentit "patriòtic i constitucional" de Maza davant la resposta al Procés. En declaracions a Lesmes, ha destacat que va fer un treball "exemplar" i que durant tota la crisi catalana ha sabut mantenir el ministeri públic "en el lloc que li correspon", procurant en tot moment el "restabliment de l'ordre legal i constitucional". Preguntat per les crítiques a la seva tasca a la Fiscalia, ho ha considerat "absolutament normal" perquè en una situació tan "complexa" com aquesta, "mai l'aplaudiment és general perquè intervenen interessos contradictoris".

Comunicado del @PoderJudicialEs con motivo del fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza https://t.co/pEhIT7Zqnz — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) 18 de noviembre de 2017

Comunicat conjunt de les associacions de fiscals

"Va dirigir un dels moments més difícils amb fermesa"

Malgrat haver censurat durament el seu paper al capdavant de la Fiscalia i haver-ne demanat la dimissió, tant l'Associació Progressista de Fiscals (UPF fiscals) com l'Associació Independent firmes un comunicat conjunt amb l'Associació de Fiscals -de perfil conservador- en què destaquen la "fidelitat" de Maza i la "lleialtat a la institució". "Va dirigir la institució en un dels moments més difícils de la democràcia amb una extraordinària dignitat, fermesa en l'aplicació de la legalitat i amb constant suport als fiscals que en aquests temps convulsos més ho necessitaven", assenyalen sobre la crisi catalana.

Comunicado conjunto de las tres asociaciones de Fiscales tras el fallecimiento del FGE. pic.twitter.com/FlJYJa877d — UPFiscales (@UPFiscales) 18 de noviembre de 2017

Tribunal Suprem

"Recordem la seva integritat i el seu servei abnegat a Espanya"

Des del Tribunal Suprem, la institució recorda "l'extraordinària qualitat humana, la lucidesa i la integritat profundes" d'Espanya, però sobretot el seu "abnegat servei a Espanya". "La seva marxa suposa un cop peníssim, però l'enorme buit que deixa entre nosaltres serà sempre un espai dedicat al seu record", afegeix el comunicat.

Comunicado del Tribunal Supremo con motivo del fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza https://t.co/Gnnv3e2lFj — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) 18 de noviembre de 2017

Tribunal Constitucional

"Va exercir amb professionalitat i dedicació exemplars"

Qui no valora sobre la seva resposta al Procés és el Tribunal Constitucional, que expressa el seu més sentit condol tant a la seva família com a les carreres judicial i fiscal. "Va exercir amb professionalitat i dedicació exemplars", afegeix.

Associació de Fiscals

"Va haver-hi crítiques i males formes, però sempre responia: és la llei"

Més enllà del comunicat conjunt enviat amb la resta d'associacions de fiscals, l'entitat conservadora -de la qual en formava part Maza- ha difós una carta titulada 'A un amic' en què destaca que li van tocar "mals temps" per la crisi catalana. "Va haver-hi crítiques, desacords, fins i tot males formes quan es parlava d'ella, però sempre tenia la mateixa resposta: és la llei, és el dret [...]. En els últims temps ens deies que estaves orgullós de la Fiscalia i de prestar-hi un últim servei al teu país. I l'has complert, com sempre, fidel a la teva paraula".