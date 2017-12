'De monges a diputades': el poema masclista contra Irene Montero publicat en una revista de jutges

L'Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria va publicar un poema el mes de novembre que ha aixecat avui polèmica a les xarxes. Sota el títol "De monges a diputades" i signat per El guardaboscos de Valsain es descriu la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, com a "exparella del Coleta", en referència a Pablo Iglesias, i s'afegeix que "ja no és al candeler/ per una inquieta bragueta / va amb la Tania al galliner".

El text cosifica Montero i la parlamentària Tania Sánchez utilitzant les seves relacions personals amb Iglesias per descriure el seu paper polític i supeditant els seus rols al del líder de Podem.

L'Associació ha fet un comunicat rebutjant el poema i assegurant que "no s'hauria d'haver publicat mai perquè és objectivament atemptatori contra la igualtat de gènere". Montero ha dit en un tuit que no n'hi ha prou amb la rectificació i ha reclamat conèixer "quin jutge espanyol és autor d'un escrit discriminatori, masclista i agressiu contra les dones".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que ha publicado el “poema” en su revista, lo rechaza. Agradezco la rectificación pero creo que no es suficiente. Tenemos derecho a saber qué juez español es autor de un escrito discriminatorio, machista y agresivo contra las mujeres pic.twitter.com/iyo6HeF4pw — Irene Montero (@Irene_Montero_) 15 de desembre de 2017

El poema ha despertat reaccions d'indignació a les xarxes com ara la de Pablo Echenique, que ha qualificat el poema de "fastigós":