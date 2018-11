Sánchez proposarà reformar l'Estatut en el ple sobre Catalunya el 12 de desembre

El ple monogràfic sobre Catalunya al Congrés dels Diputats proposat per ERC i el PDECat serà el 12 de desembre, segons ha confirmat aquest dimarts la portaveu parlamentària socialista, Adriana Lastra. El president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà en aquest ple, i explicarà el seu projecte per a Catalunya que Lastra ha considerat que ja està “molt explicat” i que passa pel diàleg que “probablement no és el camí més curt ni el més fàcil” però que és el que “funciona”.

Lastra, en declaracions als passadissos del Congrés, ha matisat que la proposta que presentarà Sánchez per a Catalunya en aquest debat és la mateixa de sempre: "acord entre catalans i la modificació estatutària", que ha afegit que hauran de votar tots els catalans. La portaveu ha asseverat també que les coses han canviat respecte fa un any quan "estava sobre la taula el 155, conseqüència d'un referèndum il·legal" i ara, "Catalunya ha tornat a les comissions bilaterals".

La portaveu socialista ha dit que "evidentment no és fàcil" i que el diàleg "no és el camí més curt" però és "l'únic que funciona". Preguntada pels periodistes per la reunió entre Sánchez i el president Quim Torra, el dia 21 de desembre quan tindrà lloc el consell de ministres a Barcelona, ha assegurat que el "normal" és que es veiessin, però que una altra cosa és que les "agendes ho permetin" i que en aquest sentit, "s'està treballant".