Buch, sobre els actes del 17-A: "Qualsevol debat polític queda fora de lloc"

Poques hores abans que arrenquin els actes commemoratius dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha demanat que "qualsevol debat polític" quedi "al marge" dels homenatges d’aquests dies. Ho ha dit, en una entrevista a Catalunya Ràdio, quan se li ha preguntat per les possibles mostres de rebuig de la ciutadania contra Felip VI, que serà a Barcelona aquest divendres. Per al conseller, les concentracions s’haurien de limitar a "recordar les víctimes" i demostrar agraïment "a totes les persones que van actuar" aquells dies i els mesos següents.

Buch trobarà a faltar, això sí, la presència del seu predecessor, l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, que és a la presó. I també un homenatge al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que "no vol que el seu procés individual [està en procés judicial per l’1-O] afecti el col·lectiu dels Mossos".

Sobre la relació dels Mossos amb la resta de cossos policials espanyols, Buch ha dit que la col·laboració existeix en matèria de terrorisme. "La professionalitat està per sobre de tot, fins i tot del color de l’uniforme", ha insistit. Però ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que els Mossos siguin membres de ple dret de les taules de la lluita antiterrorista: el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco) a Espanya i l'Europol. "No volem que els missatges ens arribin filtrats", ha ressaltat.

Ampliar el Proderae

El conseller també ha reiterat la voluntat de seguir ampliant l’actual protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització extremista (Proderae). Ha parlat d’implicar més agents, "des de funcionaris de salut i benestar social" fins a "part de la mateixa comunitat musulmana". El Proderae es va començar a gestar el 2008 en col·laboració amb el departament de Justícia per detectar la radicalització a les presons. El 2011 es va implantar i després es va reforçar incorporant-hi les policies locals. L’any 2016 es va ampliar aquest sistema de detecció i prevenció al sector educatiu.

Buch també ha explicat que, de cara als actes d’aquests dies, no hi haurà cap dispositiu de seguretat especial més enllà dels que requereix l’alerta 4 sobre 5. Interior té previst el mateix desplegament que hi ha "sempre que hi ha una aglomeració, serà un més", ha assegurat el conseller.