La seu nacional d'Òmnium apareix amb esvàstiques pintades

La seu nacional d'Òmnium Cultural a Barcelona, al carrer de la Diputació, ha aparegut aquest matí amb esvàstiques pintades. Ho ha denunciat a Twitter el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, que ha reivindicat que seguiran sent "profundament antifeixistes i compromesos amb els drets i les llibertats". "Malgrat que alguns ho voldrien, no aconseguiran mai silenciar la nostra veu", ha insistit.

Així hem trobat la seu nacional d’ @omnium aquest matí. Doncs sí, seguirem sent profundament antifeixistes, compromesos amb els drets i les llibertats. I malgrat que alguns ho voldrien mai aconseguiran silenciar la nostra veu. pic.twitter.com/a6YhKJO59B — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 26 de novembre de 2018

Des del compte oficial d'Òmnium Cultural també han defensat que "malgrat els atacs de la intolerància més extrema", a l'entitat liderada per Jordi Cuixart continuaran "treballant per la defensa dels drets i de les llibertats de tots". "No passaran", reivindiquen.

El vicepresident Pere Aragonès ha mostrat el seu suport a Òmnium i ha deixat clar que seguiran plantant cara al feixisme.

Tot el suport @omnium. Orgullosos de ser els enemics del feixisme. No passaran! https://t.co/sgBBHWdJaE — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 26 de noviembre de 2018

També Carles Puigdemont ha denunciat a les xarxes socials l'atac a la seu d'Òmnium, i ha defensat: "Ataquen perquè els fem nosa". "Els hem tret la careta i hem ensenyat la seva cara autoritària", ha dit.

Des del PSC, el seu líder, Miquel Iceta, també ha condemnat aquest atac espanyolista.

. @socialistes_cat condemnem rotundament les accions intimidatòries contra la seu d’ @omnium Tota les agressions, totes les violències, totes les intimidacions mereixen la repulsa de tots els i les demòcrates. Exigim respecte com a requisit de la nostra convivència en llibertat https://t.co/cWQmW9UQTL — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 26 de noviembre de 2018

El tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens, dels comuns, ha augurat que els mitjans espanyols no parlaran d'aquest atac espanyolista a diferència de l'acció d'Arran contra el jutge Pablo Llarena, que va acaparar tota l'atenció mediàtica de Madrid.