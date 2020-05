La negociació per buscar una majoria alternativa a Albiol a Badalona s'encalla

Passen els dies i la possibilitat d'articular una majoria alternativa a Xavier García Albiol que impedeixi que el PP torni a governar Badalona s'esllangueix. Dimarts al migdia se celebrarà el ple per investir el nou alcalde de la ciutat i ara mateix les posicions entre els grups que haurien de fer possible una govern alternatiu al dels populars són més distants que mai. La proposta que Guanyem va fer arribar ahir a la resta de grups tampoc ha generat consens –ja l'ha rebutjat el PSC i ERC tampoc la veu amb gaire bons ulls–, i ara per ara ningú veu la fórmula per desencallar una negociació que, fins ara, ha estat plena de turbulències.

Si dilluns va ser el PSC qui va arribar a la primera reunió amb una proposta de govern compartit amb ERC que va generar una tempesta política a la ciutat, aquest dijous, en la segona reunió dels equips negociadors, va ser Guanyem qui va posar damunt la taula un document de treball que proposava que Dolors Sabater fos la candidata de consens al ple d'investidura de dimarts vinent. Per superar el recel del PSC, que es nega a votar Sabater, Guanyem oferia que la futura alcaldessa no tingués assignada la gestió en cap àmbit concret i que els socialistes tinguessin dues de les sis tinences d'alcaldia que, preveien, tingués el futur govern municipal.

Així, Guanyem plantejava al PSC assumir dues tinences d'alcaldia potents, i que la resta es repartissin a raó d'una per als comuns, una per a ERC, una per a Guanyem i una per a JxCat. Però la reposta del PSC ha sigut negativa. En un comunicat, els socialistes de Badalona –que defensen que sigui Rubén Guijarro qui sigui designat alcalde dimarts– han menystingut la proposta de Guanyem considerant que no busca acostar posicions entre els diferents grups. Davant d'això, Guijarro ha fet una contraproposta en què ofereix a Sabater liderar una vicealcaldia –la de recuperació social i econòmica per fer front a la crisi del coronavirus– en el marc d'un govern encapçalat per ell mateix. Però Guanyem manté que en cap cas votarà a favor d'un govern liderat pel PSC.

Tampoc des d'ERC s'ha vist amb gaire bons ulls la proposta de Guanyem. D'entrada perquè, segons han explicat els republicans en un comunicat, la van saber directament a la reunió d'aquest dijous sense haver-la pogut abordar abans. Després, perquè de seguida va ser filtrada als mitjans, cosa que, segons el líder d'ERC a l'Ajuntament, Àlex Montornès, no ajuda a arribar a un acord. "És el moment de dir prou, no podem acceptar aquesta manera de fer política, cap alcaldia justifica això”, ha defensat en un comunicat, en què ha remarcat que "si les cinc forces de progrés no poden generar un espai de confiança sense focus ni pressió mediàtica, el fracàs serà de totes les forces i totes n’hauran d’assumir la responsabilitat davant la ciutadania".

Així doncs, les posicions continuen enrocades i la distància entre els grups –que ara per ara no tenen data per a una nova reunió– s'amplia. Si no són capaços d'arribar a un acord que sumi 14 vots –la majoria absoluta del ple–, dimarts la vara d'alcalde anirà a parar a les mans de Xavier García Albiol, que de moment observa la partida des de la distància.