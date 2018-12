Les negociacions entre el PP andalús i Vox indignen Cs

El pacte de govern a Andalusia no es tancarà abans que acabi l’any. Ciutadans va decidir dilluns posposar les negociacions que mantenia amb el Partit Popular després que la formació de Pablo Casado s’obrís a parlar amb Vox. Segons fonts populars citades pel diari El País, el president del PP a la comunitat, Juan Manuel Moreno, i el cap de llista de Vox, Francisco Serrano, van trobar-se la setmana passada “per prendre un cafè i tenir oportunitat de conèixer-se”. Durant la conversa, tots dos van mostrar-se predisposats a seguir en contacte durant les pròximes setmanes. Aquest comportament no ha agradat al grup d’Albert Rivera: després dels comicis andalusos, tant Ciutadans com el Partit Popular van acordar que no negociarien amb l’extrema dreta.

“Si el PP creia que en quatre dies tindríem enllestida una cosa amb tantes derivades i tan complexa, no pot ser”, va declarar dilluns el portaveu de la formació taronja, Juan Carlos Girauta, després de la reunió de l’executiva nacional del partit. “Després de 40 anys de govern socialista no és fàcil tancar un acord”, va afegir Juan Marín, líder de Cs a Andalusia.

Ciutadans creu que l’estratègia ha de consistir primer en tancar un pacte amb el PP i després dialogar amb el PSOE per demanar-los que s’abstinguin, i així evitar Vox. El PP, però, considera que el PSOE no pot formar part de l’acord després de 40 anys governant. Moreno va defensar que “el canvi ha de ser urgent”.

El pacte per la mesa no s’altera

Tot i les desavinences, els dos partits consideren que la composició de la mesa no patirà retards. El 26 de desembre és la data límit per arribar a un acord sobre la composició de la mesa del Parlament, ja que l’endemà es constituirà. Cs reivindicava la presidència del Parlament a canvi de fer president Moreno.