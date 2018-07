Els comuns negociaran els pressupostos si el Govern toca la fiscalitat ambiental i l'impost de successions

Catalunya en Comú Podem entrarà a negociar els pressupostos del 2019 amb la Generalitat si es compleixen dues premisses prèvies: una predisposició manifesta del Govern a tocar l'impost de successions i en la fiscalitat ambiental. Així ho ha expressat el diputat dels comuns al Parlament David Cid en una entrevista a Europa Press, que s'ha mostrat prudent a l'hora de veure si pot haver-hi "diàleg real" amb l'executiu.

Cid ha explicat que així ho van transmetre al vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en una reunió en la qual li van deixar clar que, abans de començar una eventual negociació, volien posar sobre la taula "quatre elements per saber si es pot negociar". El primer, la reversió de les retallades: "S'han omplert la boca dient que teníem els pressupostos més socials de la història. Nosaltres entenem que el Govern ha de vendre el que vol, però estem lluny de poder revertir les retallades pel que fa als pressupostos del 2010 i ells en són conscients".

Ha posat com a exemple d'aquesta reversió la disposició del Govern a abordar el finançament de les guarderies –correspon a la Generalitat finançar el 33%–, i Cid considera que el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, "no parla clar" sobre aquesta qüestió. "Tinc la sensació que Bargalló no vol pagar el deute que tenia fins ara i està dient que vol posar diners, però no diu quant", ha lamentat, i ha afegit que per revertir les retallades i començar a negociar, el Govern s'ha de mostrar disposat a incrementar el pressupost de les polítiques d'habitatge en un 50% i a abordar el dèficit de 1.000 professionals que té la sanitat pública.

En segon lloc, els comuns volen tractar la fiscalitat en un escenari en el qual s'ha relaxat l'objectiu de dèficit de la Generalitat i ho interpreten com una oportunitat per aconseguir més ingressos i aplicar-los a urgències socials. Així, van plantejar a Aragonès modificar l'impost de successions per recuperar entorn de 200 milions d'euros, que s'acostaria a la taxa que va aprovar el tripartit. Des del seu punt de vista, la modificació "no ha de ser agressiva" i quedaria exclosa la de l'habitatge que els fills hereten dels seus pares.

També volen discutir "la fiscalitat verda vinculada especialment a la llei de finançament del transport públic, amb impostos que ja existeixen en aquesta llei", per aplicar mesures finalistes com ara canviar municipis de zona –passar Terrassa de zona 3 a zona 2–, fer tarifes reduïdes o gratuïtes els dies de contaminació, o congelar les tarifes del 2019.

Aragonès o Artadi

Abans de res, però, CatComú-Podem vol assegurar-se si està negociant amb ERC o amb JxCat, més poc inclinada a la fiscalitat progressiva, encara que recorden que en els últims comptes amb la signatura dels republicans i negociats amb la CUP, ERC tampoc es va avenir a aplicar aquest tipus de fiscalitat. "Haurem de veure si estem davant d'un govern o dos governs i veure els marges que té. És a dir, qui marca la política fiscal. Si la marca Pere Aragonès o la marca Elsa Artadi", ha dit amb referència a la consellera de Presidència, que va ser secretària d'Hisenda, directora de Tributs i Jocs en el govern d'Artur Mas, de la mà de l'exconseller Andreu Mas-Colell, quan la Generalitat va fer les retallades del 2010.

En tercer lloc, els comuns exigeixen a Aragonès que els aclareixi si la legislatura tindrà continuïtat o si es convocaran eleccions, perquè ells estan disposats a parlar d'un pressupost per al 2019 si de debò s'aplicarà, perquè si no "no té sentit negociar-los". Són conscients que és el president Quim Torra (JxCat) qui té la potestat de convocar-les, però consideren que el vicepresident republicà ha de saber cap a on va el mandat: "Ells han de saber de què va la legislatura, tenir un pla de govern acordat i, per tant, hem de saber com veuen ells la legislatura i què creuen que necessita el país".

ERC a Barcelona

La quarta exigència dels comuns és que el vicepresident es comprometi a corresponsabilitzar-se amb el món local, atengui el deute que la Generalitat té amb els ajuntaments i doni resposta a les seves necessitats de finançament. En aquest capítol, i malgrat que és una demanda amb tots els consistoris, també posaran el focus en l'actitud del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per Alfred Bosch, que s'ha oposat al projecte de l'alcaldessa Ada Colau d'ampliar el tramvia, malgrat que els republicans ho portaven al seu programa. "Entenc, i l'hi vaig dir a Aragonès, que hi haurà eleccions en un any, però no em sembla raonable que a nosaltres se'ns demani responsabilitat en l'àmbit de la Generalitat i ells estiguin bloquejant constantment determinades propostes en l'àmbit de Barcelona, que fins i tot van contra el seu propi programa electoral", ha dit, i ha aclarit que no serà condició 'sine qua non' per aprovar els comptes, però que demanen a ERC reflexionar sobre això.

Cid ha insistit que encara no estan en fase de negociació, que això és el que demanen per saber si realment val la pena negociar, i vaticina que, si el Govern vol aprovar un projecte de finances catalanes, ho farà a partir del setembre, encara que considera que si no s'aborden no és perquè els comuns no ho vulguin. "Jo crec que si no hi ha pressupost és més per la batalla campal que tenen entre ells, i no perquè s'hagin posat a negociar i hagin constatat que no tenen majoria per aprovar el pressupost. La voluntat de diàleg l'hem expressat nosaltres. També l'ha expressat el PSC", ha conclòs.