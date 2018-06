Una norantena d'alcaldes de la Catalunya del Nord reclamen l'alliberament dels presos i el retorn dels "exiliats"

Vuitanta-sis alcaldes de la Catalunya del Nord han signat un manifest que exigeix l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels polítics "exiliats", així com també el respecte per les "llibertats fonamentals" dels ciutadans de Catalunya, segons informen mitjans com 'L'Indépendant' i 'Equinox'. Els representants de diversos municipis nord-catalans, entre els quals hi ha el Pertús, Banyuls, Argelers, Prats de Molló, Font-romeu i Vilafranca de Conflent, enviaran el text al president de la República Francesa, Emmanuel Macron. L'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, en canvi, no ha volgut signar el text.

En l'escrit demanen que es garanteixi "l'exercici de les llibertats fonamentals que caracteritzen un estat democràtic, com la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació", i avisen que cal posar fi a la "repressió" contra els representants "legítims" del poble i de l'anterior govern de la Generalitat, "empresonats o a l'exili per les seves opinions polítiques". Els alcaldes nord-catalans també demanen que s'acabin les "amenaces" contra els alcaldes catalans que van donar suport a l'1-O. "Som totalment solidaris amb els nostres companys elegits", remarquen. També lamenten "el silenci i la passivitat" dels dirigents de França i d'altres estats de la Unió Europea respecte a la situació catalana, i reclamen el retorn "al diàleg" i les "solucions polítiques".