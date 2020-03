El covid-19 ha deixat el Parlament atordit. El confinament ha situat la cambra catalana, tan acostumada al trànsit de diputats, amb una sensació de fora de joc. Alguna reunió i compareixença telemàtica però, de cara al públic, poca cosa més. ¿Continuen treballant els diputats? La resposta unànime és que sí, però, com molts ciutadans, d’una manera que no haurien imaginat mai. És la nova vida del diputat confinat.

Els comuns han decidit aferrar-se a la rutina com a millor mètode per mantenir la dinàmica de treball. Intenten fer les reunions de la direcció i del grup el mateix dia i a la mateixa hora que quan no havien de ser telemàtiques. “Em desperto entre dos quarts de vuit i les vuit, em dutxo i començo a treballar. Em vesteixo com si anés a la feina. Ho facilita que no soc dels de vestit i corbata”, explica el diputat David Cid. Si es parla de treballar a distància, a JxCat treuen pit. “Forma part de la nostra rutina des de finals del 2017”, intervé el líder del grup, Albert Batet, que recorda que van començar a conviure amb les videoconferències arran de l’exili de l’expresident Carles Puigdemont. Critica que en aquest temps el Parlament “no ha fet els deures” perquè la vida telemàtica sigui una realitat, per exemple, al ple.

Ordre i autodisciplina

El confinament ha fet que l’art de la videoconferència ja no sigui només reivindicat per JxCat i les seves connexions amb Waterloo. A Ciutadans aquests dies han arribat a fer reunions de 40 persones, entre diputats i assessors, tots a través d’una pantalla. El secret per evitar el guirigall, explica el vicepresident del Parlament Joan García, és nomenar un moderador i utilitzar un programa en què, per parlar, s’ha de demanar el torn de paraula. Es necessita “ordre i autodisciplina”, recomana. Aquesta legislatura ell ha estat espectador de luxe i, a vegades, protagonista de les intenses discussions a la mesa del Parlament, que ara es fan per via telemàtica. ¿La distància física ha portat més pau? “La resposta és que no”, somriu.

Altres diputats intenten agafar-se al costat bo de les coses. Per a la portaveu d’ERC, Anna Caula, les dues últimes setmanes s’han convertit en la possibilitat de tenir un “aprenentatge molt potent” sobre les bondats de la virtualitat que, entre altres avantatges, evita moltes “hores de trasllat” i carretera als diputats del territori que abans de la pandèmia dedicaven molt de temps al cotxe. En aquest canvi sobtat la diputada del PSC Alícia Romero ha trobat la possibilitat de combinar la feina amb dedicar a les seves dues filles petites “un temps que normalment no tens”. “Hem de buscar un punt positiu perquè, si no, ens acabaríem deprimint molt”, diu. Això sí, els infants i el teletreball no formen un món del tot idíl·lic: “És complicat, ens hem d’organitzar”.

Canvi de prioritats

Molts admeten que d’una manera o altra el Parlament ha quedat en segon pla. Santi Rodríguez (PP) argumenta que tots els grups han convingut que ara la prioritat no és el control parlamentari al Govern, perquè, a canvi, aquest es pugui centrar en afrontar l’emergència. “Tots hem estat extraordinàriament respectuosos”, resol. Ara bé, la feina del Parlament arribarà: “En el moment que això acabi n’hi haurà molta”, preveu. Els comuns no estan registrant preguntes al Govern: “Creiem que no és el moment”. Tot i això, Cid assegura que els diputats han assumit la missió de fer “de pont” entre la Generalitat i els dubtes i problemes que acumulen els alcaldes i regidors, però també sectors colpejats per la crisi com el dels treballadors, que estan havent d’entomar la successió d’ERTOs. “Fem d’enllaç amb el territori”, coincideix Caula. En resum, que els diputats tenen informació i interlocutors d’alt nivell i intenten utilitzar-los quan són requerits per alcaldes o per entitats dels sectors més afectats. Romero argumenta que el primer impacte de la crisi l’han hagut de resoldre els governs, però que cada diputat té la missió de preparar documents en l’àmbit que té assignat i ella, per exemple, manté el contacte amb les patronals. García ha aprofitat el moment per recuperar temes i trucades que abans s’aparcaven amb el frenesí del dia a dia, i a JxCat, entre altres qüestions, han encarregat informes als diputats per després elevar-los al Govern.

Reprendre l’activitat

Quan tornarà a activar-se el Parlament? Batet afirma que ha de recuperar un paper preponderant com més aviat millor, entre altres temes, per abordar els decrets per combatre les conseqüències del virus impulsats pel Govern o per a l’aprovació dels pressupostos. Ell creu que amb “voluntat política” i “15 dies” es pot reformar el reglament de la cambra i fer els plens telemàtics. Cid és menys optimista i a curt termini visualitza plens presencials, amb menys diputats, intervencions més reduïdes i vot delegat.

Els diputats no han sigut aliens a les diverses situacions personals que ha generat el virus. Rodríguez ha perdut un familiar pròxim, Cid té un pare amb problemes respiratoris a qui han situat com a població de risc i Caula viu amb cert “neguit” la situació de la seva germana, infermera. D’altres s’han trobat celebrant el primer aniversari del fill sota confinament (Batet), resolent en família problemes de matemàtiques de segon de batxillerat (Rodríguez) o devorant un llibre en un sol cap de setmana (Cid).

Què serà el primer que facin els diputats quan tornin a la cambra? Recuperar el contacte humà. “Abraçar els companys i fer-los un petó. És estranya la sensació de no poder veure i tocar, jo que soc molt carinyosa”, explica Romero. “Abraçar molt, recuperar el contacte físic”, convé Caula. Però alguns també coincideixen en una cosa, i és que serà una tornada “més progressiva” i “esglaonada” que no pas un retorn massiu a la normalitat, de cop i volta i des de l’eufòria.

Més lluny o més a prop els uns dels altres, els diputats tornaran a l’activitat legislativa i de control i els grups estaran obligats a dialogar. Hi ha una cosa que el covid-19 no ha canviat. El Govern segueix en minoria i haurà de buscar suports per emprendre totes les mesures sanitàries, econòmiques i socials.